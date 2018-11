Ruotsin parlamentti voi äänestää pääministeristä ilman tietoa hallituspohjasta

Seppo Ylönen

Ruotsin poliittista umpikujaa yritetään avata uudenlaisilla otteilla.

Parlamentin puhemies Andreas Norlén ilmoitti maanantaina, että hän nimittää maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin hallituksen muodostajaksi viikon kuluttua maanantaina ja että valtiopäivät eli Ruotsin parlamentti äänestää Kristerssonin luottamuksesta seuraavana keskiviikkona.

Erikoista tässä on ensinnäkin se, että Kristerssonilla on viikko aikaa löytää jonkinlainen hallituspohja ilman että hän on virallisesti hallituksen muodostaja.

Toisekseen on mahdollista, että parlamentti äänestää pääministeristä tietämättä mitään hallituspohjasta tai hallituksen ohjelmasta.

Hallitusta on yritetty kasata kaksi kuukautta huonolla menestyksellä. Syyskuun valtiopäivävaalien tulos oli tasapeli perinteisten oikeisto- ja vasemmistoblokkien välillä.

Maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit-puolue pääsi vaa'ankieleksi, mikä on jumittanut hallitusneuvottelut.

Kristersson ja sosiaalidemokraattien johtaja Stefan Löfven yrittivät vuorollaan hallituksen muodostamista, mutta kumpikaan ei halunnut antaa minkäänlaista vääntömomenttia ruotsidemokraateille. Myös pyhän blokkirajan ylittäminen näyttää olevan Ruotsissa ylivoimainen ponnistus.

Miten sitten Kristersson voisi onnistua toisella yrittämällä?

Puhemies Norlén sanoi, että jos vanhoissa asemissa pysytään, ei Ruotsiin synny uutta hallitusta. Silloin ovat edessä uudet vaalit.

Tuoreeltaan vain kristillisdemokraattinen puolue ilmoitti olevansa halukas lähtemään Kristerssonin hallituskelkkaan. Kaksi muuta porvariallianssin puoluetta – keskustapuolue ja liberaalit – odottavat Kristerssonin uusia siirtoja.

Keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf olisi halukas kokeilemaan onneaan hallituksen muodostajana, mutta hänen puolueensa on ilmeisesti liian pieni, että kokoomus tai sosiaalidemokraatit voisi tyytyä apupuolueeksi.

Kristersson luultavasti suunnittelee vähemmistöhallitusta, joka saisi työlleen jonkinlaiset takuut oppositiolta, ehkä loppujen lopuksi ruotsidemokraateilta.

Kristersson sanoi maanantaina, ettei hän aio käydä neuvotteluja ruotsidemokraattien kanssa. Mutta hän jo aikaisemmin sanonut, että "keskustella voidaan ilman että keskustellaan". Tämä on uuskieltä, jolla Kristersson haluaa peittää sumuverhoon sen, että ruotsidemokraatit sittenkin voisi saada sananvaltaa.

Ruotsidemokraattien johtaja Jimmie Åkesson lupasi pitää "ovea auki" Kristerssonin tarjouksille, jos sellaisia tulee. Hän kuitenkin mutta vaati tuen hinnaksi takuut vastapalveluksista. Takuiden tarkemmasta sisällöstä ei vielä tiedetä.

Kristersson vakuutti myös, että mitään joulukuun sopimuksen uusintaa ei tule.

Viime vaalikauden alussa, joulukuussa 2014 Löfvenin punavihreä vähemmistöhallitus sopi porvariopposition kanssa, että oppositio ei äänestä nurin hallituksen budjettiesityksiä. Tällä tavalla saatiin nollattua ruotsidemokraattien vaikutusmahdollisuudet.