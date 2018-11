Eurooppalainen lapsettomien tietoisuusviikko perää oikeutta hedelmöityshoitoihin

Eurooppalaisella European Fertility Week -viikolla nostetaan esiin lapsettomien asemaa yhteiskunnassa ja oikeuksia hedelmöityshoitoihin.

Maailman ensimmäinen koeputkihoidoilla syntynyt lapsi, Louise Brown, vietti heinäkuussa 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Tämän vuoden European Fertility Week -tietoisuusviikko haluaa muistuttaa päättäjiä lapsettomien oikeuksista ja samalla tuoda esiin tahattoman lapsettomuuden kokemusta.

Lapsettomuus koskettaa Suomessa yhtä viidestä, ja Euroopan Unionissa tahattomasti lapsettomia arvioidaan olevan 25 miljoonaa. Joka vuosi lapsettomuuteensa apua etsivien määrä klinikoilla ja sairaaloissa kasvaa 8-9 prosenttia.

Vaikka maailmanlaajuisesti lapsettomuushoidoilla syntyneitä lapsia on jo yli 8 miljoonaa, lapsettomuudesta puhuminen on edelleen haastavaa, oikeaa tietoa ei aina ole saatavilla ja hoitoihin pääsy ei ole tasa-arvoista.

Fertility Europe on Euroopan lapsettomuusjärjestöjen kattojärjestö, jonka jäsen Lapsettomien yhdistys Simpukka on.

– Lapsettomuus on edelleen aliarvioitua ja väärin ymmärrettyä. Se on erittäin vaikea aihe ja lapsettomuuden kohdanneet tarvitsevatkin kaiken tuen läheisiltään, ystäviltään, työnantajilta, yhteiskunnalta ja poliittisilta päättäjiltä, toteaa Fertility Europen puheenjohtaja Satu Rautakallio-Hokkanen.

– Euroopan Unionilla on velvollisuus kantaa vastuunsa siitä, että kaikilla on oikeus tasavertaisiin, oikeudenmukaisiin ja turvallisiin hoitoihin. Se on meidän velvollisuutemme niitä kohtaan, jotka kamppailevat joka päivä hedelmällisyytensä aiheuttamien haasteiden kanssa,

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet jo useat Euroopan Parlamentin jäsenet yli puolue- ja kansallisuusrajojen. Asialle voi osoittaa tukeaan sosiaalisessa mediassa hashtageilla #FertilityWeek2018 #HappyBirthday.