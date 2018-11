Ruotsissa oli lokakuun puolivälissä vielä lämpimämpää kuin Suomessa – pian samassa maassa hytistiin 20 asteen pakkasessa

Tyyntä myrskyjen edellä...

On turhaa iloita lämpimistä lokakuun päivistä, kun ne aivan selkeästi viittaavat ilmaston lämpenemisen aiheuttamin katastrofeihin aivan lähitulevaisuudessa. On turhaa lohduttautua sillä, että jääkausi tulee taas maapallon akselin huojunnan seurauksena kymmenen tai kahdenkymmenen vuosituhannen kuluttua. Vai alkaako silloin uudet vedenpaisumustarinat ja koko leikki alusta? - Vai onkohan ihminen astunut silloin jo sen laatuisen evolutiivisen askeleen, että laji on lakannut olemasta ja uusi, uljaampi laji on astunut näyttämölle? Otetaankohan silloinkin vielä aurinkoa biitsheillä ja hypellään virkistävään ja puhtaaseen meriveteen?

