WWF: Eläinten määrä on romahtanut maapallolla – Makeissa vesistöissä elää 83 prosenttia vähemmän vesieläimiä kuin 40 vuotta sitten

Voi että, minkä teit Donald? Viimeinen niitti republikaaneille!

Hillary on heppahöpö, Obama rakastaa orangutangeja, Kennedy kuherteli kirahvien kanssa, Bushit lapioivat bullshittiä jne. Mutta mitä tekee Trump? Aiheuttaa koko savannin kuolon sukupuuttoon. Eiköhän se jotenkin näin taas mene? Suurin syyllinen on mr Trump tähänkin ongelmaan!



Kaikki nämä "kuolemantuomio" ja maailmanloppujutut uppoavat vain, arvatkaa kehen? Lapsiin ja nuoriin! Heille tätä roskaa syydetään päivittäin. Eivät saa informaatiota lehdistä (tuskin lukevat niitä) mutta netti ja teevee huutaa näitä otsikoita ja keskustelusessioita sekä syyllistämisiä. He, jotka ovat herkimmässä iässä jo pelkästään oman kroppansa suhteen, heihin nämä uppoavat täysin. Miten se nyt olikaan nämä lasten ja nuorten mielenterveysluvut? Kasvussa roimasti. Miksikö? Kaikki se roska jolla heitä päivittäin syyllistetään (kuvittelevat olevansa syyllisiä kaikkeen ympäristössä tapahtuvaan: vanhempien eroon, sotiin, nälkäisiin afrikan lapsiin, ilmastoon, eläinten pahoinvointiin jne) ahdistaa nimenomaan heitä sillä he eivät voi asialle mitään eivätkä liioin löydä ratkaisuja näin isoille asioille. Hyvä kun osaavat päättää mitkä kengät tänään laittaa kouluun ettei "kukaan vaan kommentoisi".



Koska syyllisiä ei oikeasti pystytä edes esittää eikä ongelmia avata on populistimedian tarjoama syyllinen lähes kaikkeen on valkoinen mies = Trump!



Tosiasia on että IPCCn (ilmasto) "kuolemantuomio"raportin siivellä lähtee nyt sellaista laukkaa kaikki muut maailman järjestöt ja "ilmaisen rahan" haistajat ettei niitä pysäytä hetkeksi mikään. Tulemme näkemään päivittäin tällaisia vastaavia shokkiraportteja. Syyllisenkin kaikkiin vuosikymmeniä kertyneisiin ongelmiin me tiedämme! Hän!

