Pittsburghissa kuollut ainakin yksitoista ammuskelussa – synagogaan iskenyt ampuja antautunut poliisille

Yhdysvaltalaismedian mukaan yksitoista ihmistä on kuollut ja useita muita on loukkaantunut Yhdysvalloissa Pittsburghin kaupungissa tapahtuneessa ammuskelussa. CBS:n uutisten mukaan ampuja olisi antautunut poliisille.

Veriteko tapahtui The Tree of Life-synagogassa, joka oli ilmeisesti täynnä ihmisiä juutalaisten pyhäpäivän sapatin viettämisen myötä. CBS:n mukaan ampuja on valkoihoinen 46-vuotias mies ja hän on huutanut kuolemaa juutalaisille mennessään synagogaan.

Pittsburghin poliisi on pyytänyt synagogan lähellä asuvia pysymään sisätiloissa. Uutistoimisto Reutersin sekä CBS:n paikallisuutisten mukaan ampujan ja poliisin välillä olisi ollut tulitaistelu, jossa kolme poliisia olisi loukkaantunut. Ampujan sanotaan tulittaneen poliiseja näiden saapuessa paikalle.

Pennsylvanian kuvernööri Tom Wolf korosti julkilausumassaan, ettei vastaavia tragedioita saisi enää tapahtua.

– Nämä järjettömät väkivallan teot eivät kerro, keitä me amerikkalaisina olemme. Ajatukseni ovat uhrien ja heidän perheidensä luona ja varmistamassa, että poliisilla on tarvitsemansa resurssit. Meidän on rukoiltava, ettei enempää ihmishenkiä menetetä. Olemme sanoneet jo liian kauan, että tämä kerta oli jo liikaa. Vaaralliset aseet ovat riski kansalaisille. Tämän tragedian jälkeen meidän on yhdessä estettävä uusien syntyminen. Emme voi hyväksyä tällaista väkivaltaa normaalina.

Amerikkalaispoliisi partioi synagogan edustalla.

Suomessa uutinen ammuskelusta herättää niin ikään surua ja myötätuntoa. Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo pitää pyhässä paikassa tapahtuneita kuolemia erityisen epäpyhinä

– Sapatti on valjennut synkkänä yhdessä synagogassa. Pyhässä huoneessa hiljentyvien tappamisessa on jotain erityisen epäpyhää. Jumala siunatkoon uhreja ja auttajia - omaisia ja viranomaisia, Laajasalo kirjoitti Twitterissä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi seuraavansa Pittsburghin tapahtumien kulkua. Trump kommentoi kuitenkin Yhdysvaltojen asetilannetta hieman toisin kuin kuvernööri Wolf.

– Tämä on hirveätä. On kauheata, mitä viha tekee maallemme. Pittsburghin ampumisella on vähän tekemistä aselakien kanssa. Jos synagogassa olisi ollut joku suojelemassa, lopputulos olisi voinut olla erilainen. Se on vaihtoehto, että kirkoissa ja synagogissa olisi aseistautunut vartija, Trump sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Yhdysvalloissa on pitkään kiistelty siitä, pitäisikö aselakeja tiukentaa. Yhdysvalloissa aseen hankkiminen on helpompaa kuin esimerkiksi Suomessa.

Juttua muokattu kello 23.20. Kuolonuhrien määrä päivitetty.