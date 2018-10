Valkoinen talo pelottelee pohjoismaisella sosialismilla: pickup-auton omistaminen Suomessa huomattavasti kalliimpaa kuin USA:ssa

Pahoinvointiyhteiskunta

Asia on juuri noin. Sosialisti ottaa ihmisten ansaitsemista rahoista suuren osan ja jakaa ne oman mielensä mukaan. Se on sitä enemmistön tyranniaa. Pahin rikos Suomessa on vaurastua omalla työllään. Osinkotulot verotetaan yrittäjältä kahteen kertaan, mutta vasemmistolaiset ammattiliitot saavat kaiken verottomana - käyttäen rahat yhteiskuntajärjestyksen vastaiseen toimintaan.



Että sosialismia ja ihmisten alistamista tämä järjestelmä on, ei mitään muuta.

