Osa pakettipommeista lähetettiin matkaan Floridasta – kyseessä alkeellinen räjähde

Lea Peuhkuri, Reuters

Yhdysvalloissa liittovaltion agentit keskittivät tutkimuksensa pommilähetyksistä postinjakelukeskukseen lähellä Miamia Floridassa.

Viranomaiset uskovat, että kaikki epäillyt pakettipommit lähetettiin postin matkaan ja ainakin osa niistä laitettiin matkaan Floridasta.

Agenttien lisäksi muun muassa poliisin pommiryhmä tutki postinjakelukeskusta Floridan Opa-Lockassa.

Useille korkean tason demokraateille ja presidentti Donald Trumpin arvostelijoille on lähetetty tällä viikolla epäiltyjä räjähdepaketteja. Paketit on huomattu ennen kuin ne ovat saavuttaneet vastaanottajansa. Yksikään ei ole räjähtänyt.

Viranomaiset tutkivat epäiltyjä pakettipommeja terroritekona. Yhdysvaltain välivaaleihin on aikaa alle kaksi viikkoa.

Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan kyseisten räjähteiden teko-ohjeet ovat saatavilla helposti internetistä. Räjähteet myös vaikuttavat alkeellisen mallinsa perusteella siltä, että niiden tarkoitus on pikemminkin kylvää pelkoa kuin tappaa.

Keskusrikospoliisi FBI:n mukaan osaan paketeista oli merkitty palautusosoitteeksi edustajainhuoneen jäsenen Debbie Wasserman Schultzin toimisto Floridassa.

Ensimmäinen paketti lähetettiin maanantaina tunnetulle liberaalien hankkeiden tukijalle, suursijoittaja George Sorosille.

Sen jälkeen paketteja on osoitettu Yhdysvaltain entiselle presidentille Barack Obamalle, entiselle varapresidentti Joe Bidenille, entiselle ulkoministeri Hillary Clintonille ja entiselle oikeusministeri Eric Holdenille. Paketti on lähtenyt myös CIA:n entiselle johtajalle John Brennanille ja kalifornialaiselle kongressiedustajalle Maxine Watersille, joka on tunnettu Trump-kriitikko.

Torstaina epäilyttävä paketti oli matkalla myös näyttelijä Robert De Niron ravintolalle New Yorkissa.