Pommilähetyksiä demokraateille vaalien alla - Valkoinen talo tuomitsi "raukkamaiset" teot

Elina Melamies

– Nämä järkyttävät teot ovat iljettäviä, ja syyllinen tullaan tuomitsemaan raskaimman mukaan, Valkoisen talon lehdistösihteeri Sarah Sanders kommentoi Yhdysvalloissa läheteltyjä räjähdelähetyksiä. Ensimmäinen lähetys havaittiin jo maanantaina, ja niitä alkoi paljastua kiihtyvällä tahdilla keskiviikkona.

– Yhdysvaltain salainen palvelu ja muut viranomaiset tutkivat ja tekevät kaikkensa suojellakseen heitä joita nämä pelkurit uhkaavat, Sanders jatkoi.

Lehdistösihteerin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pidetty ajan tasalla epäilyttävistä lähetyksistä ja ne otetaan hyvin vakavasti.

Trump kommentoi räjähdelähetyksiä Twitterissä reagoimalla varapresidentti Mike Pencen kommenttiin. Pence kirjoitti muun muassa ettei "raukkamaisilla teoilla ole paikkaa tässä maassa" ja jakoi kiitoksia salaiselle palvelulle, FBI:lle ja paikallisille poliisivoimille. Trump twiittasi olevansa koko sydämestään samaa mieltä.

Räjähdelähetykset demokraattisen puolueen edustajille ajoittuvat vaalien kynnykselle. Yhdysvaltain kongressin välivaalit pidetään vajaan kahden viikon kuluttua 6. marraskuuta.

Ensimmäisen räjähdettä sisältävän lähetyksen sai maanantaina kotiinsa demokraattisen puolueen avokätinen tukija, New Yorkin esikaupunkialueella asuva miljardööri George Soros. Myöhään tiistaina löytyi samanlainen, demokraattien entiselle presidenttiehdokkaalle ja entiselle ulkoministerille Hillary Clintonille osoitettu lähetys. Clintonit asuvat 16 kilometrin päässä miljardööri Sorosista.

Salainen palvelu tarkastaa entisen presidentin postin ennen kuin se annetaan vastaanottajalle. Niinpä räjähdelähetys havaittiin Salaisen palvelun tiloissa kaukana Clintonien kodista. Entinen presidentti Bill Clinton oli tiistaina kotona, kun taas hänen puolisonsa Hillary Clinton oli Floridassa varainkeruutapahtumassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Samoin kävi myös entiselle presidentti Barack Obamalle osoitetulle lähetykselle keskiviikkona aamupäivällä: se jäi rutiinitarkastuksesa Salaisen palvelun haaviin.

Reutersin tietojen mukaan lähetykset ovat samanlaisia rakenteeltaan.

Time Warner -rakennuksesta New Yorkista löytynyt räjähdelähetys oli osoitettu keskustiedustelupalvelu CIA:n entiselle johtajalle John Brennanille. Asiasta kertoi uutiskanava CNN, jonka tilat sijaitsevat samassa rakennuksessa, ja jonka toimitus jouduttiin evakuoimaan räjähdelähetyksen vuoksi.

CNN ilmoitti, että kaikki uutiskanavan toimitukset ympäri maailmaa tarkastetaan epäilyttävien lähetysten varalta.

Sitä, miksi uutiskanava joutui hyökkäyksen kohteeksi, alettiin heti arvailla. Esimerkiksi Reuters muistutti, että Trump on kutsunut CNN:ää "kansan viholliseksi" ja "valeuutisiksi". John Brennan on toiminut CNN:n vakiokommentaattorina, ja hän on kritisoinut voimakkaasti Donald Trumpia.

– Tämä on selvästi terroristinen teko, New Yorkin kaupunginjohtaja Bill de Blasio julisti lehdistötilaisuudessa.

Valkoiseen taloon ei tullut epäilyttäviä kirjelähetyksiä, vaikka sitä päivän aikana ehdittiin pelätä ja sellaisesta myös uutisoitiin.

Epäilyttäviä paketteja odoteltiin päivän aikana myös muualle Yhdysvaltoihin. Sellainen saapuikin demokraattien konressiedustajan Debbie Wasserman Schultzin toimistoon. Hänen toimistonsa on ollut palautusosoitteena myös Clintonin ja Obaman paketeille. Wasserman Schultzin toimistoon saapunut lähetys oli itse asiassa osoitettu entiselle oikeusministerille Eric Holderille, ja palautusosoite oli Wasserman Schultzin toimistoon.

Epäilyttävän lähetyksen saivat myös New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo ja kalifornialainen senaattori Kamala Harris. Kaikki vastaanottajat ovat demokraattipuolueen edustajia.