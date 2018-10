Jo toinen siirtolaisten karavaani lähtenyt Väli-Amerikassa kohti Yhdysvaltoja

Lea Peuhkuri, Reuters

Yli tuhannen väliamerikkalaisen ryhmä kulki Guatemalassa kohti Meksikoa ja Yhdysvaltoja tiistaina.

Kyseessä on jo toinen niin kutsuttu karavaani. Ensimmäinen joukko on parhaillaan Etelä-Meksikossa, ja siinä arvioidaan olevan 4 500 ihmistä.

Meksikon viranomaiset kertoivat tiistaina, että lähes 1 700 ihmistä, mukana lapsia, oli jättänyt maassa pakolaishakemuksen.

Pohjoiseen pyrkivistä siirtolaisista suurin osa on kotoisin Hondurasista, josta he pakenevat väkivaltaa ja köyhyyttä.

Tulevina päivinä Väli-Amerikasta arvellaan lähtevän muitakin suuria siirtolaisten ryhmiä. Lähtöön rohkaisevat puheet siitä, että kyseessä on muita turvallisempi tapa lähteä vaaralliselle matkalle pohjoiseen.

Ensimmäinen siirtolaisten joukko on parhaillaan Meksikossa Huixtlan kaupungissa, noin 1 800 kilometrin päässä Yhdysvalloista. Paikalliset viranomaiset antoivat heille ruokaa ja juomaa sekä rokotuksia. Kirkot ja yritykset lahjoittivat vaatteita.

– Kun kuulimme, että karavaani on tulossa, liityimme... Myös ihmiset Guatemalassa kärsivät köyhyydestä. Tämä on mahdollisuus parantaa perheeni elämää, kertoi guatemalalainen neljän lapsen äiti Elsa Romero uutistoimisto Reutersille.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Guatemalan pääkaupungissa Guatemalassa siirtolaisten suojassa odotetaan lisää kodeistaan lähteneitä.

– Tiedämme, että tämä ei lopu muutamassa päivässä, vaan kyseessä on kehitys, joka jatkuu pitkään, Casa del Migranten johtaja Mauro Verzeletti sanoi Reutersille.

Viimeisen viikon aikana suojassa on käynyt yli 11 000 ihmistä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut alkaa leikata miljoonien dollarien arvosta apua Väli-Amerikan maille. Hän myös kutsui karavaania Meksikossa kansalliseksi hätätilaksi.

Yhdysvalloissa pidetään välivaalit marraskuun alussa. Trump ja muut republikaanit ovat tekemässä karavaaneista ja maahanmuutosta vaaliteemaa. Välivaaleissa selviää, pystyvätkö republikaanit pitämään enemmistön senaatissa ja edustajainhuoneessa.

Meksiko toivoo pystyvänsä hajottamaan kulkueen ennen kuin se saavuttaa Yhdysvaltain rajan. Meksiko on pyytänyt siirtolaisia rekisteröitymään viranomaisille, jotta he voisivat hakea turvapaikkaa Meksikosta. Rekisteröinti voi kestää useita viikkoja, ja siirtolaisten tulisi pysyä paikallaan. Jos he rikkovat määräystä, heitä uhkaa karkottaminen maasta.