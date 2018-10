Sky News: Sauditoimittajan ruumiin palasia löytynyt

Huolestuttavaa

Putin myrkyttää ex-agentin

=> pientä rutiinimaista paheksuntaa, joitakin toimenpiteitä, asia unohtunut parin kuukauden jälkeen



Interpolin johtaja katoaa Kiinassa

=> muutaman päivän jälkeen asia unohtuu



MBS paloittelee kritisoivan journalistin

=> paheksuntaa, pientä uhoamista rangaistuksista, ei kuitenkaan vetäydytä asesopimuksista, Saudien suku saa edelleenkin aseita, uskoakseni tämäkin tapaus tulee unohtumaan viimeistään vuoden päästä pölyn laskeuduttua



Ennen kaikkea näissä teoissa on kyse symbolistisesta merkityksestä. Valtionjohtajien valta kasvaa, ja vastustajista voidaan päästä eroon erittäin helposti, vaikka nämä olisivatkin omien valtionrajojen ulkopuolella. Raha voittaa moraalin. Tämä ei enteile hyvää, vaan on symbolinen enne pimeästä tulevaisuudesta, jossa valtionjohtajat voivat tehdä mitä lystää moraalittomasti. Päälle vielä ydinsopimusten kumoaminen! Kurssi maailmanpolitiikassa on käännettävä ennen kuin on liian myöhäistä!

