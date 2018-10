Trump syytti Venäjää ydinasesopimuksen rikkomisesta – Venäjä kuittasi välittömästi takaisin: "Emme hyväksy mitään uhkavaatimuksia"

Seppo Ylönen, Reuters

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat irrottautuu keskimatkan ydinohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta, koska Venäjä ei ole sitä noudattanut. – Venäjä ei ole, valitettavasti, kunnioittanut sopimus, joten aiomme lopettaa sen ja vetäytyä siitä, Trump sanoi poliittisessa kampanjatilaisuudessa Nevadassa. Venäjä on kaiken aikaa kieltänyt rikkoneensa sopimusta. Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov varoitti, että Yhdysvaltin yksipuolinen vetäytyminen sopimuksesta "olisi hyvin vaarallinen askel". Rjabkovin mukaan Yhdysvallat käyttää sopimusta Venäjän kiristämiseen. – Me emme tietenkään hyväksy mitään uhkavaatimuksia tai kiristystä, Rjabkov sanoi uutistoimisto Interfaxille. Yhdysvallat uskoo, että Venäjä on kehittämässä ohjusta, joka rikkoo sopimusta. Amerikkalaisarvioiden mukaan Venäjä kykenee iskemään uudella ohjuksella Eurooppaan hyvin lyhyellä varoitusajalla. Trump ihmettelee, miksi hänen edeltäjänsä Barack Obama ei yrittänyt neuvotella tai vetäytynyt sopimuksesta. – He ovat rikkoneet sopimusta monen vuoden ajan, Trump väitti. Obama syytti Venäjää vuonna 2014 maasta laukaistavan uuden ohjuksen testaamisesta. Obama ei kuitenkaan irrottautunut INF-sopimuksesta Yhdysvaltojen eurooppalaisten liittolaismaiden painostuksen vuoksi. Euroopan maat pelkäsivät, että vetäytymispäätös olisi lähtölaukaus uudelle asevarustelukierteelle.

USA uhkaa kehittää oman ohjuksensa

Trumpin mukaan Yhdysvallat kehittää oman keskimatkan ohjuksensa, jos Venäjä ja Kiina eivät pysäytä omia ohjusprojektejaan. Kiina ei ole INF-sopimuksen osapuoli, joten se on voinut kehitellä omia keskimatkan ohjuksiaan ilman pidäkkeitä. Lontoossa majaansa pitävän IISS-tutkimuslaitoksen mukaan juuri Kiina – ei niinkään Venäjä – on se, jonka asekehittelyä Yhdysvallat seuraa erityisen tarkasti. Kiinan asevoimien modernisoinnin painopisteitä ovat olleet varsinkin ilma- ja merivoimat. Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton vierailee Moskovassa alkavalla viikolla.