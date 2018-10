Saudi-Arabia myönsi toimittaja Jamal Khashoggin kuolleen konsulaatissa Istanbulissa – 18 saudikansalaista pidätetty

Taneli Koponen

Saudi-Arabia vahvisti lauantaina, että toimittaja Jamal Khashoggi on kuollut konsulaatissa Istanbulissa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Khashoggi tunnettiin saudijohtoa kritisoineista kirjoituksistaan.

Saudi-Arabian julkinen syyttäjä kertoo lausunnossaan, että Khashoggin ja hänen konsulaatissa tapaamiensa ihmisten välillä olisi ollut tappelu ja tämä olisi johtanut toimittajan kuolemaan. Lausunnon mukaan tapauksen tutkimukset ovat yhä käynnissä ja 18 Saudi-Arabian kansalaista on pidätetty.

Tutkinnan yhteydessä tiedustelun apulaisjohtaja Ahmed Asiri ja hovin neuvonantaja Saud al-Qahtani on vapautettu tehtävistään.

Yhdysvalloissa asunut Washington Postin kolumnisti Khashoggi katosi mentyään Saudi-Arabian konsulaattiin Istanbulissa Turkissa 2. lokakuuta. Hänen oli tarkoitus hankkia asiakirjoja tulevaa avioliittoaan varten.

Lauantaina Saudi-Arabia myönsi ensimmäistä kertaa katoamisen jälkeen, että Khashoggi on kuollut. Turkin viranomaiset ovat sanoneet aiemmin uskovansa, että Khashoggi surmattiin konsulaatissa.

Saudi-Arabia on kiistänyt tiedon ja väittänyt tähän saakka Khashoggin lähteneen rakennuksesta. Tapaus on kiristänyt Saudi-Arabian ja länsiliittouman välisiä suhteita.

Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen tärkeä liittolainen. Sanomalehti New York Timesin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaiyönä pitävänsä Saudi-Arabian lausumaa uskottavana ja ilmoitusta pidätyksistä "hyvänä ensimmäisenä askeleena". Lehden mukaan Trump, joka on rakentanut vahvat siteet Saudi-Arabian kruunun prinssiin Mohammed Salmaniin, ilmoitti samalla "jonkinlaisista seuraamuksista".

New York Timesin mukaan tiedustelukomitean demokraattijäsen Adam Schiff ei pidä Saudi-Arabian selitystä uskottavana.

– Jos Khashoggi on tapellut saudien konsulaatissa Istanbulissa, niin hän oli taistellut elämästään hänet vangitsemaan tai tappamaan lähetettyjen ihmisten kanssa, Schiff sanoo lehdelle.