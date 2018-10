Stubb aloitti kampanjansa kohti EU-komission puheenjohtajuutta – kehuu johtamiskokemustaan ja kielitaitojaan

Joonas Kuikka

Alexander Stubb (kok) aloitti keskiviikkoaamuna Brysselissä komissaarikampanjansa linjapuheella kello 10 Suomen aikaa.

– Kuka sopii parhaiten johtamaan puolueemme voittoon ensi keväänä ja saamaan Euroopan neuvoston ja parlamentin tuen ja lopulta johtamaan komissiota? Kyse on johtajuudesta ja kokemuksesta. Kyse on viestinnästä ja kielitaidosta. Kyse on arvoista, visiosta ja uskottavasta näkemyksestä Euroopan seuraavalle sukupolvelle. Näitä asioita minä tarjoan EPP:lle, Stubb kertoo kampanja-avauksessaan.

Stubbin kampanjan otsikko on "Euroopan seuraava sukupolvi". Hän tiivistää kampanjateemansa kolmeen kohtaan.

Hän on aina Euroopan puolella, hän edustaa positiivisuutta vihaa ja pelkoa vastaan ja hän etsii käytännönläheisiä sekä kestäviä ratkaisuja maanosan ja maailman suuriin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja digitalisaation mullistamaan elämään.

Stubb näkee Euroopan kuutena päätehtävänä tulevaisuudessa eurooppalaisten arvojen puolustamisen, digitaalisen vallankumouksen johtamisen, talouden kestävän kasvun, ilmastonmuutoksen torjumisen, muuttoliikkeen hallinnan ja turvallisuuden lisäämisen.

Stubb pyrkii EU-parlamentin suurimman ryhmän EPP:n kärkiehdokkaaksi. Asema takaisi hänelle hyvät mahdollisuudet nousta EU-komission puheenjohtajaksi eli luxemburgilaisen Jean-Claude Junckerin seuraajaksi. Kyseessä on Euroopan unionin merkittävimmän johtajan virka.

Stubbin merkittävin vastaehdokas EPP:n kärkiehdokkaaksi on meriiteiltään kova. Manfred Weber tulee EU:n suurimmasta maasta Saksasta ja toimii parhaillaan EPP:n parlamenttiryhmän puheenjohtajana.

EPP:n (Euroopan kansanpuolue) kärkiehdokas valitaan 8. marraskuuta. Ryhmään kuuluvat Suomesta kokoomuslaiset europarlamentaarikot.