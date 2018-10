Edesmennyt fyysikko Stephen Hawking: Superihmisten rotu syrjäyttää tavalliset ihmiset

Ilkka Timonen

Edesmennyt fyysikko ja kirjailija, professori Stephen Hawking kirjoittaa tiistaina ilmestyvässä kirjassaan, että geenimanipulaation seurauksena voi syntyä uusi superihmisten rotu, joka syrjäyttää tavalliset ihmiset.

Hawkingin mukaan geenimanipulaatio tarjoaa tulevaisuuden rikkaille ihmisille mahdollisuuden muokata heidän itsensä ja jälkeläistensä dna:ta niin, että uusi superrotu syntyy. Tämä rotu voi tuhota muun ihmiskunnan.

Kirjan sisällöstä kerrottiin etukäteen Sunday Times ja Guardian-lehdissä.

– Olen varma että tämän vuosisadan aikana ihmiset saavat selville, miten muokata sekä älykkyyttä että vaistoja kuten aggressiivisuutta, hän kirjoitti.

Ihmisen geneettistä muokkausta vastaan säädetään todennäköisesti lakeja, mutta tämä ei Hawkingin mukaan estä joitakin ihmisiä parantamasta ihmisen ominaisuuksia kuten muistia, tautien vastustuskykyä ja elämän pituutta.

Hawking tuli suuren yleisön tietoisuuteen kirjallaan Ajan lyhyt historia. ALS-tautia sairastanut Hawking kuoli maaliskuussa 76-vuotiaana. Tiistaina ilmestyvän kirjan nimi on Brief Answers to the Big Questions (Lyhyitä vastauksia suuriin kysymyksiin).

Tavalliset ihmiset kuolevat tai syrjäytyvät

Kirjassaan Hawking nostaa esiin mahdollisuuden, että geenimanipulaatiossa tapahtuvat edistysaskeleet saavat ihmiset haluamaan parannella itsensä ja jälkeläistensä ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa ikäviä uutisia tavallisille ihmisille.

– Kun tuollaiset superihmiset ilmaantuvat, tämä merkitsee merkittäviä poliittisia ongelmia parantelemattomille ihmisille, jotka eivät pysty kilpailemaan, hän kirjoitti.

– Oletettavasti he kuolevat pois tai muuttuvat merkityksettömiksi. Tilalle tulee rotu itseään suunnittelevia ihmisiä, jotka parantuvat yhä nopeampaa tahtia.

Geenimuuntelulla apu leukemiaa sairastaville lapsille

Fyysikko viittaa tekniikoihin kuten Crispr-Cas9, jolla dna:ta pystytään muokkaamaa. Menetelmä kehitettiin kuusi vuotta sitten. Sillä pystytään muuntelemaan vahingollisia geenejä ja lisäämään uusia.

Lontoossa sijaitseva Great Ormond Streetin sairaala on käyttänyt geenimuuntelua hoitamaan lapsia, joiden leukemia ei muuten parantuisi.

On herännyt kuitenkin kysymyksiä siitä, että vanhemmat voivat tällaisia tekniikoita hyväksikäyttäen saada aikaan ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

Tähtitieteilijä lordi Martin John Rees, Hawkingin ystävä, joka usein on eri mieltä tämän kanssa, muistutti kalifornialaisen spermapankin joutuneen sulkemaan toimintansa kysynnän puutteessa. Spermapankki oli tarjonnut "eliitti-spermaa" muun muassa Nobel-palkinnon saaneilta.