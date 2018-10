Prinssi Harry ja Meghan Markle odottavat ensimmäistä lastaan

Ilkka Timonen

Britannian Sussexin herttuatar Meghan Markle on raskaana, kertoi Kensingtonin palatsi maanantaina. Markle on naimisissa kuningatar Elisabetin pojanpojan prinssi Harryn kanssa.

Lapsen on määrä syntyä keväällä 2019. Brittimedian mukaan Meghan on 12. raskausviikolla. Vauva on kruununperimysjärjestyksessä seitsemäntenä.

"Heidän kuninkaalliset korkeutensa ovat arvostaneet kaikkea tukea, jota he ovat saaneet ihmisiltä eri puolilta maailmaa heidän toukokuussa pidettyjen häidensä jälkeen. He ovat iloisia voidessaan jakaa tämän onnellisen uutisen yleisön kanssa, kertoi palatsi lausunnossa.

Kruununprinssi Charlesin ja prinsessa Dianan nuorempi poika Harry avioitui amerikkalaisen tv-tähden Meghan Marklen kanssa Windsorin linnassa Lontoon länsipuolella viisi kuukautta sitten seremoniassa, joka sai paljon tv-seuraajia ympäri maailmaa.

Pari palasi linnaan viime perjantaina, jolloin vietettiin prinsessa Eugenien häitä. Median mukaan Harry ja Meghan kertoivat tilaisuudessa iloisesta uutisestaan muulle kuninkaalliselle perheelle.

Kuninkaallinen pari on parhaillaan Australiassa ensimmäisellä ulkomaanmatkallaan. Sieltä he menevät Uuteen-Seelantiin sekä Tongalle ja Fijille.