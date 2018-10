Hillary Clinton: Mieheni ei olisi pitänyt erota Monica Lewinsky -skandaalin takia

Ilkka Timonen

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton torjuu kritiikin, jonka mukaan hänen miehensä, ex-presidentti Bill Clintonin, olisi pitänyt erota Monica Lewinsky -skandaalin takia. Hillary Clintonin mukaan presidentin suhde Monica Lewinskyyn ei ollut vallan väärinkäyttöä ja että Lewinsky "oli aikuinen".

Uutiskanava CNN kertoo haastattelusta, jonka Hillary Clinton antoi CBS-tv-kanavan aamulähetykselle. Clinton puolusti aviomiestään sanoen "ehdottomasti ei" kysymykseen, olisiko presidentin pitänyt erota kun suhde Lewinskyyn tuli ilmi yli 20 vuotta sitten.

New Yorkin senaattori Kirsten Gillibrand kertoi hiljattain New York Timesille, että entisen presidentin olisi tullut erota silloin. Myös Hillary Clinton on ollut senaattorina New Yorkin osavaltiosta.

– Kyllä, niin olisi kuulunut tehdä, Gillibrand sanoi Timesille kun häneltä kysyttiin presidentin mahdollisesta erosta skandaalin yhteydessä.

Miksi Trumpin toimia ei tutkita?

Hillary Clinton puolestaan kyseli, missä ovat tutkimukset nykyisestä istuvasta presidentistä, jota vastaan on esitetty "lukuisia syytöksiä, ja jotka hän kieltää ja tekee pilkkaa niistä?"

Clinton viittasi useisiin seksuaalista ahdistelua koskeviin syytöksiin presidentti Trumpia vastaan, jotka presidentti on kieltänyt.

Entisen ulkoministerin mukaan hänen aviomiestään koskeva tutkimus "tuli oikeaan paikkaan".

Clinton sai skandaalista virkarikossyytteen, mutta senaatti lopulta vapautti hänet ja hän pääsi lopettamaan kautensa presidenttinä.

Hillary Clintonilta kysyttiin, mitä roolia hän näytteli kun kritisoitiin naisia, jotka syyttivät hänen miestään seksuaalisesta ahdistelusta. Hän vastasi: "En mitään".

– Ei roolia. Otan vastuun elämästäni ja teoistani, hän vastasi.