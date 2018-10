Analyysi: Merkelin puolueryhmälle iso tappio Baijerissa – Tappio heikentää Merkelin asemaa

Visa Noronen

Sunnuntaiset osavaltioparlamentin vaalit Baijerissa päätyivät Saksan liittokansleri Angela Merkelin puolueryhmän vakavaan tappioon ja maapäiväenemmistön menetykseen.

Suomelle tilanne tarkoittaa lyhyellä aikavälillä vähemmän tempoilevaa päätöksentekoa EU:ssa. Pitkällä aikavälillä Saksasta tulee EU:ssa kuitenkin epävakaampi kumppani kaikille EU-maille, koska sen hallitukset tulevat vaihtumaan nykyistä helpommin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kyseessä on Merkelin liittolaisten surkein vaalitulos sitten vuoden 1950.

Merkelin ryhmää edustaa Baijerissa ainoastaan tässä osavaltiossa toimiva kristillissosiaalinen CSU-puolue, kun muualla Saksassa toimii sisarpuolue, Merkelin oma kristillisdemokraattinen CDU. Monet pitkän linjan CSU-poliitikot syyttävät tuloksesta Merkelin avointa pakolaispolitiikkaa. Kyse on kuitenkin jo pitkään tapahtuneesta hitaasta muutoksesta.

CSU on tottunut hallitsemaan Baijeria yksin muista välittämättä. Osavaltion pääministeri on edustanut CSU:ta yli 60 vuoden ajan ja se on ollut ainoana hallituspuolueena lähes koko tämän ajan.

Yli 40 vuotta sitten CSU sai vaaleissa vielä yli 62 prosenttia äänistä. Yksittäisiä menestysvaaleja lukuun ottamatta lähes joka vaaleissa sen ääniosuus on kuitenkin tämän jälkeen pienentynyt. Näissä vaaleissa sen ääniosuus jäi alustavien tietojen mukaan historiallisen alhaiseksi 37 prosenttiin.

Yksinvaltakaudellaan CSU on nykyaikaistanut Baijeria, mutta unohtanut nykyaikaistaa itsensä. Konservatiivinen Baijeri on muuttunut aiempaa suvaitsevammaksi. Baijerilaisten enemmistö on viime vuosina ollut eri linjoilla kuin CSU monissa kysymyksissä, kuten autoilun rajoituksissa, samaa sukupuolta olevien välisissä avioliitoissa – ja jopa pakolaispolitiikassa. Siksi näissä vaaleissa Eurooppa-myönteiseksi liberaaleiksi esittäytyvät vihreät on suuri vaalivoittaja samalla tavalla kuin oikeistopopulistinen ja ulkomaalaisvihamielinen AfD.

Vihreät yli kaksinkertaistivat äänimääränsä noin 18 prosenttiin. AfD pääsi ensi kertaa maapäiville vajaan 11 prosentin ääniosuudella. Saksan yleisradioyhtiö ARD:n kyselyn mukaan CSU menetti yhtä paljon äänestäjiä vihreille ja AfD:lle.

AfD:n kannattajia motivoi Baijerissa ulkomaalaispolitiikan lisäksi halu toimia CSU:n politiikan tekotapaa vastaan. CSU:ta leimaavat vuosikymmenien kuluessa syntyneet paikalliset hyvä veli -verkostot – ja jos Suomessa joku puoluejohtaja esiintyisi puoletkaan niin ylimielisesti ja itsekeskeisesti kuin Baijerin pääministeri Markus Söder, hänen puolueensa häviäisi takuuvarmasti Suomessa vaalit.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Saksan yleisradioyhtiö ARD:n kyselyn mukaan lähes 90 prosenttia baijerilaisista on tyytyväistä Baijerin taloudelliseen tilaan. Silti alle puolet baijerilaista on tyytyväisiä osavaltion johtoon. Yli puolet baijerilaisista sanoo, että heidän äänestyspäätökseensä keskeisesti vaikuttaa se, mikä puolue voi taata asumisen kohtuuhintaisuuden.

Asumisen hinnan kurissapidossa CSU on epäonnistunut kiihkeän talouskasvun Baijerissa. Esimerkiksi 30 neliön yksiön vuokra on Münchenissä noussut keskimäärin 750 euroon kuussa, kun koko Saksassa vastaava vuokra on 300 euroa. Ulkomaalaispolitiikka on vähämerkityksellisempi ihmisille. Kolmasosa baijerilaisista sanoo, että ulkomaalaispolitiikka vaikuttaa keskeisesti heidän äänestyspäätöksiinsä.

CSU:n on yrittänyt torjua AfD:n voittokulkua siten, että puoluetta edustava sisäministeri Horst Seehofer on ottanut tiukasti yhteen pakolaisasioissa Merkelin kanssa Saksan liittohallituksessa. Tämä on epävakauttanut päätöksentekoa myös EU:ssa. Myös Suomen pääministeri Juha Sipilä joutui Saksan sisäisten vääntöjen takia osallistumaan kesäkuussa ylimääräiseen pakolaiskokoukseen Brysselissä. Tästä toiminnasta ei pidetty edes Baijerissa.

Puolet CSU:ta edellisissä vaaleissa äänestäneistä piti Seehoferin riitelyä moitittavana asiana.

CSU:n lisäksi myös sosiaalidemokraatit hävisivät vaaleissa rajusti. Puolue menetti yli puolet äänestäjistään ja tippui alle 10 prosentin pienpuolueeksi. Puolueella ei ollut yhä selkeää vaaliteemaa, joka olisi äänestäjiä koskettanut.

Äänestäjät ovat olleet myös tyytymättömiä sosialidemokraattisen toimintaa Berliinin liittohallituksessa. Puolue myös kärsii pitkään jatkuneesta nuorisokadosta. Baijerin Radion toimituspäällikkö Nikolaus Neumaierin mukaan nuori, joka haluaa vaikuttaa politiikan kautta, on jo pitkän aikaa liittynyt joko CSU:hun tai vihreisiin, ei sosiaalidemokraatteihin.

Nyt kun Baijerin vaalit ovat ohi, todennäköisesti baijerilaiset rauhoittuvat Berliinin hallituksessa. Mahdollisesti CSU vaihtaa Seehoferin pois ministerin paikalta. Tämä rauhoittaa Saksaa myös EU:ssa. Samanaikaisesti Merkelin puolueryhmän kannatuksen lasku silti heikentää entisestään Merkelin asemaa, vauhdittaa tämän luopumista kanslerin paikalta ja johtaa hallituksen vaihtumiseen seuraavissa koko Saksan vaaleissa. Mitä pienemmäksi Merkelin puolueryhmä käy, sitä vaikeampaa on Saksassa myös muodostaa vakaata hallitusta tulevaisuudessa.