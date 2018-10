Pienkone lensi väkijoukkoon Saksassa – ainakin kolme kuollutta

Jaana Mattila

Ainakin kolme kuoli ja useita ihmisiä loukkaantui, kun Cessna-pienkoneen törmäsi väkijoukkoon lentotapahtumassa lähellä Fuldan kaupunkia Hessenin osavaltiossa Saksassa.

Onnettomuus tapahtui sunnuntai-iltapäivällä neljän aikoihin paikallista aikaa.

BBC kertoo, että poliisin mukaan kuolleista kaksi on aikuista ja yksi on lapsi. Loukkaantuneita on tällä tietoa kahdeksan.

Onnettomuushetkellä sääolosuhteet olivat hyvät. Kone oli yrittänyt keskeyttää laskeutumisen ja nousta uudelleen.