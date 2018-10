Kolumni: Floridaa moukaroivat hurrikaanit eivät riitä Trumpille – Tarvitsevatko päättäjät ilmastotuhojen sarjan?

Petteri Lindholm

Yhdysvaltain korkeimmalta johdolta odotettiin tällä viikolla turhaan kunnon kommenttia hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) hälyttävään raporttiin.

IPCC varoittaa, että nykymenolla ihmiskunta ylittää jo 12 vuoden päästä vaarallisena pidetyn rajan eli 1,5 celsiusasteen ilmaston lämpenemisen.

Presidentti Donald Trump sanoi sen verran, että hän aikoo tutustua raporttiin, mutta vähätteli sitä. Hän antoi ymmärtää, että muut raportit olivat yhtä päteviä kuin tämä YK:n raportti.

Trump on onneksi maailman johtajien keskuudessa varsin yksin kieltäytyessään uskomasta ilmastonmuutokseen, jota hän on myös nimittänyt kiinalaisten huijaukseksi.

Hän on varsin yksin myös Yhdysvalloissa, sillä siellä esimerkiksi Kalifornia, New York, Massachusetts ja monet muut osavaltiot tehtailevat uusia määräyksiä ja keksivät teknologisia innovaatioita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Brittilehti Guardian kertoo Trumpin hallinnon edenneen ilmastonmuutoksen kieltämisessä jo viidennelle asteelle.

Ensin ilmiön olemassaolo on kiistetty, sitten sen syyksi on kiistetty ihmisten toiminta, sitten sitä ei ole pidetty uhkana, sitten on kiistetty, että me pystymme ratkaisemaan sen.

Nyt hallinnossa jo myönnetään, että maapallon ilmalämpötilat voivat nousta 3,5 celsiusastetta vuoteen 2100 mennessä. Trumpin hallinnosta kuitenkin käytännössä kerrotaan, että nyt on jo liian myöhäistä tehdä mitään sen välttämiseksi.

Onneksi maailman suurin kasvihuonekaasujen päästäjä Kiina on sentään lähtenyt vakavissaan päästörajoitusten tielle. Sen omat kansalaiset ovat niin suurissa vaikeuksissa ilmansaasteiden kanssa, että muuta tietä ei ole.

Riittääkö IPCC:n raportti herättämään päättäjät ympäri maailmaa toimiin katastrofin estämiseksi? Pelkään pahoin, että ensin tarvitaan valtavien ilmastotuhojen sarja, ennen kuin kaikki vakuuttuvat tästä.

Trumpin hallinnolle Floridaa moukaroivat toinen toistaan voimakkaammat hurrikaanit eivät tunnu vielä riittävän varoitukseksi.