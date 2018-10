Vähintään seitsemän kuollutta Himalajalla

Pelastustyöntekijät ovat varmistaneet ainakin seitsemän vuorikiipeilijän kuolleen rajussa lumimyrskyssä Himalajalla. Britannian yleisradioyhtiö BBC uutisoi lauantaina alkuillasta, että pelastushelikopterin miehistö vahvisti nähneensä seitsemän henkilön ruumiit myrskyssä tuhoutuneen leirin raunioissa.

Paikallisten viranomaisten mukaan viisihenkinen eteläkorealainen ryhmä oli Mount Gurjan perusleirissä yhdessä neljän nepalilaisoppaan kanssa, kun myrsky alkoi. Kaksi kiipeilijää on yhä kateissa, mutta heidän pelätään myös menehtyneen.

Pelastushelikopteri yritti laskeutua leiriin, mutta joutui keskeyttämään operaation huonon sään vuoksi.

BBC:n tietojen mukaan leiriin pyrittään lähettämään pelastusryhmä sunnuntaina, jos sää sen sallii.

Perusleiri on 3500 metrin korkeudessa. BBC:n mukaan Mount Gurjan huipulle on viimeksi päästy vuonna 1996. Huipulle asti on päässyt vain kolmekymmentä kiipeilijää.