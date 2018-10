Hurrikaani Michael iski Floridan luoteisosaan – kyseessä on historian voimakkain hurrikaani alueella

Tausta

Nämä hurrikaanit kylvivät tuhoa

Hirmumyrskyjä voidaan mitata tuulennopeuden perusteella hurrikaaneja järjestykseen laittavan Saffir-Simpsonin asteikon lisäksi myös ilmanpaineen perusteella. Toisin kuin tuulennopeudessa, ilmanpaine ilmoitetaan matalimman lukeman mukaan. Mitä alhaisempi paine on, sitä hurjempi myrsky on kyseessä.

Esimerkiksi hurrikaani Michaelin keskiviikkona mitattu ilmanpaine oli 919 millibaaria. Se oli Saffir-Simpsonin asteikolla neljä ja tuulet puhalsivat 249 kilometriä tunnissa.

Uutistoimisto Reuters listasi viisi tuhoisinta hurrikaania ilmanpaineiden mukaan

892 millibaaria, Florida Keysin hurrikaani

Florida Keysiin iski vuonna 1935 tuhoisa viitosluokan hurrikaani, eli korkein mahdollinen. Hurrikaanissa kuoli yli 200 toisen maailmansodan veteraania, jotka olivat rakentamassa moottoritietä. Kaikkiaan Floridassa kuoli 400. Tuulet puhalsivat jopa 322 kilometriä tunnissa.

900 millibaaria, hurrikaani Camille

Mississippiin iskenyt hurrikaani Camille vei yli 200 hengen. Hirmumyrsky toi mukanaan kovia tuulia ja myrskytulvia, jotka tuhosivat rakennuksia ja puutarhoja.

920 millibaaria, hurrikaani Katrina

New Orleansiin vuonna 2005 osunut hurrikaani Katrina oli luokan 3 hirmumyrsky, jonka tulvavedet peittivät valtaosan New Orleansista. Noin 1 200 ihmistä sai surmansa. Valtaosa kuolleista oli Louisianassa, mutta naapuriosavaltio Mississippi kärsi osansa. Aineellisia tuhoja mitatessa kyseessä on tuhoisin Yhdysvaltoja kurittanut hurrikaani – se aiheutti arviolta sadan miljardin dollarin tuhot.

922 millibaaria, hurrikaani Andrew

Vuonna 1992 Floridaan iskenyt hurrikaani Andrew oli ennen Katrinaa kallein Yhdysvaltojen kohtaama hurrikaani, se aiheutti arviolta 26 miljardin dollarin tuhot. Siinä kuoli arviolta pari tusinaa ihmistä.

925 millibaaria, Indianola

Viime vuosisadan lopulla voimakas hurrikaani tuhosin kaupungin nimeltä Indianola Texasissa. Vuonna 1886 sattuneessa hurrikaanissa kuoli kymmeniä.