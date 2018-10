Turkki sai luvan tutkia löytyykö sauditoimittajasta jälkiä konsulaatista

Seppo Ylönen, Reuters

Tunnetun sauditoimittajan Jamal Khashoggin kohtalo on yhä mysteeri.

Mies astui viikko sitten Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaattiin hakeakseen papereita naimisiin menoa varten. Khasgoggin turkkilainen morsian Hatice Cengiz odotteli tuntikausia konsulaatin ulkopuolella, ennen kuin uskoi, ettei mies tule takaisin.

Khashoggista ei ole sen koommin kuultu mitään. Turkin viranomaiset sanovat, että kriittinen toimittaja murhattiin lähetystön sisällä.

Saudi-Arabia on torjunut syytöksen perusteettomina. Nyt kun katoamisesta on kulunut viikko, antaa Saudi-Arabia turkkilaisviranomaisille luvan tutkia konsulaatin tilat.

Saudi-Arabian ulkoministeriö vakuuttaa maan olevan "avoin yhteistyölle" asian tutkinnassa.

Turkin hallitusta myötäilevä Sabah-lehti nimeää kuvien kera keskiviikon numerossaan 15 saudiarabialaista, jotka lehden mukaan ovat sekaantuneet Khashoggin katoamiseen.

Sabahin mukaan mainitut miehet astuivat 2. lokakuuta konsulaattiin ja poistuivat myöhemmin maasta. Lehti julkaisi kuvia Istanbulin lentokentän passintarkastuspisteeltä. Samana päivänä myös Khashoggi oli konsulaatin sisällä.

Khashoggin morsian Hatice Cengiz vetosi Washington Postiin kirjoittamassaan esseessä presidentti Donald Trumpiin ja Melania Trumpiin, jotta nämä auttaisivat valaisemaan Jamal Khashoggin katoamismysteeriä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Cengiz kirjoitti, että vaikka hänen toivonsa on hiipumassa, on hän yhä luottavainen, että Jamal on elossa.

– Jamal on arvokas henkilö, poikkeuksellinen ajattelija ja rohkea mies, joka on taistellut periaatteidensa puolesta. En tiedä miten jaksan jatkaa elämää, jos hänet on siepattu tai tapettu Turkissa, Hatice Cengiz kirjoitti.

59-vuotias Jamal Khashoggi on saudiarabialaisen al-Watan-lehden entinen toimittaja. Hän on ollut tuttu hahmo arabitelevisiokanavien poliittisissa keskusteluohjelmissa.

Khashoggilla oli aikaisemmin läheiset suhteet Saudi-Arabian kuningashuoneeseen.

Mutta maa alkoi polttaa hänen jalkojensa alla, kun hänen kirjoituksensa muuttuivat entistä kriittisemmiksi. Hän on arvostellut nuoren kruununprinssin Salmanin yksinvaltaisia pyrkimyksiä.

Kun useat Jamal Khashoggin ystävistä joutuivat pidätetyksi, päätti hän lähteä vapaaehtoiseen maanpakoon Yhdysvaltoihin. Hän on viime aikoina kirjoitellut Saudi-Arabiaa käsitteleviä kolumneja Washington Post -lehteen.