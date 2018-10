Linda Liukas ainoana suomalaisena eurooppalaisten naisteknologiavaikuttajien Forbes-listalle

Linda Liukas on noussut Europe's Top 50 Women In Tech -listalle. Yhdysvaltalainen talousmedia Forbes suitsuttaa listallaan Liukasta muun muassa siitä, että hän on ollut perustamassa Rails Girls -metodia, jolla opetetaan tytöille koodauksen alkeita.

Forbes-lehti tunnetaan jokavuotisista rankinglistoistaan, joita seurataan tarkasti ympäri maailman.

Europe's Top 50 Women In Tech -lista on ensimmäinen, jossa nostetaan eurooppalaisia naisteknologiavaikuttajia. Forbes listaa naisteknologiavaikuttajia nyt ensimmäistä kertaa.