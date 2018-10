Keksitty paikannimi

Nyt on LM:n toimittaja keksinyt ihan omasta päästään paikan, jossa on aitoja.

"Dalgångsgatanin lisäksi Ruotsissa on kolme muuta aidattua asuinaluetta: Lindköpingin alueella,... "

Ruotsissa ei ole Lindköpingiä. Lidköping löytyy Väner-järven etelärannalta, ja Linköpingissä E4:n varrella tehdään Saabin hävittäjiä. Kumpaakohan mahtaa toimittaja tarkoittaa?

