Suomalainen Andreas saapui Sulawesiin johtamaan Punaisen Ristin avustustyötä: "En ole koskaan nähnyt tällaista ilmiötä"

Elina Melamies

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Andreas von Weissenberg kertoo Lännen Medialle lauantaina alkuiltapäivästä päässeensä perille Sulawesin saarelle Palun kaupunkiin noin puoli tuntia sitten.

Hän kertoo saaneensa ensi kosketuksen inhimilliseen ja aineelliseen katastrofiin jo lentokoneen laskeutuessa kentälle.

– Tämä katastrofi koostuu kolmesta eri elementistä. Maanjäristyksestä ja tsunamista on puhuttu paljon, mutta kolmannen näin laskeutuessa lentokentälle. Hiekkaperäinen maa käyttäytyy kuin olisi vettä, ja muta on niellyt taloja ja ihmisiä. Tällaista en ole nähnyt koskaan ennen, Andreas von Weissenberg kuvailee.

Maanjäristyksestä johtuvassa ilmiössä maaperä menettää väliaikaisesti normaalin kantavuutensa. Vesi kyllästää hiekkaisen maan, joka alkaa käyttäytyä nesteen tai juoksuhiekan tavoin. Maaperän vettyminen voi vaurioittaa ja vajottaa rakennuksia.

Suojaa ja hygieniaa taivasalle joutuneille

SPR:n Weissenberg johtaa Sulawesissa Punaisen Ristin kansainvälistä avustusoperaatiota. Hänen johtama ryhmänsä koordinoi apua yhdessä Indonesian Punaisen Ristin kanssa ja tekee arvion pitkäaikaisempaa operaatiota varten.

– Tilanne on erittäin haastava ja tarpeet valtavat. Punaisella Ristillä on avustustyössä hyvin keskeinen rooli, ja operaatio kasvaa päivä päivältä.

Weissenbergin mukaan paikalla on 500 henkilöä Indonesian Punaisesta Rististä.

– Alueelle saapuu koko ajan lisää vapaaehtoisia. Kokoamme nyt tietoa siitä ketä täällä on ja miten voimme olla avuksi. Myös avustustarvikkeita tulee koko ajan, ja osa niistä puretaan Punaiselle ristille jaettavaksi. Niitä varten on rakenteilla telttoja varastoiksi.

Punainen Risti jakaa alueella muun muassa suojapakkausta, jonka avulla taivasalle joutuneet ihmiset voivat saada tilapäisen katon päänsä päälle. Pakkauksessa on esimerkiksi pressuja ja työkaluja. Toinen jaettava pakkaus on hygieniapakkaus. Sen suurimpana tarkoituksena on estää kulkutautien leviäminen alueella.

Weissenbergin mukaan suuri kysyntä on myös aurinkokennolampuille. Sähköt on saatu palaamaan, mutta moni on menettänyt kotinsa ja asuu taivasalla.

– Avustustarvikkeita on tähän mennessä jaettu pieniä määriä. Avun tarve on iso ja monille alueille sitä ei ole vielä saatu, mikä aiheuttaa turhautumista, Weissenberg kuvailee.

Lähipäivinä ohjelmassa on myös tutustumista lähialueisiin.

Kyliä on tuhoutunut täysin

Indonesiassa on kaikkiaan neljä suomalaista avustustyöntekijää. Suomalaisten ja tanskalaisten yhteinen logistiikkayksikkö auttaa organisoimaan avustustavaroiden saapumista, kuljetusta ja varastointia.

Sulawesissä olevalta Makassarin lentokentältä on 800 kilometriä pahiten vaurioituneelle Donggalan alueelle. Pääsy tuhoalueille on erittäin vaikea tuhoutuneiden teiden ja siltojen vuoksi.

Viikko sitten perjantain iskenyt maanjäristys ja tsunami tekivät laajaa tuhoa. Indonesian Punaisen Ristin pelastustyöntekijät raportoivat kokonaisista kylistä, jotka ovat täysin tuhoutuneet. Pelastustyöntekijät ovat kertoneet esimerkiksi Petobon 500 asukkaan kylästä, jota ei enää ole olemassa.

Indonesian viranomaisten mukaan katastrofissa on kuollut ainakin 1400 ihmistä, yli 2500 on loukkaantunut ja yli 160 000 ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan.