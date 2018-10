Nobelpalkittu kongolainen naistenlääkäri Denis Mukwege taistelee seksuaalisen väkivallan uhrien puolesta

Ilkka Timonen

Rauhannobelilla perjantaina palkittu kongolainen gynekologi Denis Mukwege, 65, on viettänyt suuren osan elämäänsä auttamalla seksuaalisen väkivallan uhreja Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Hän perusti uhreja varten Panzi-sairaalan Bukavuun vuonna 1999. Sen jälkeen Mukwege ja hänen henkilökuntansa ovat hoitaneet tuhansia seksuaalisen väkivallan uhreja. Hänestä on sanottu, että hän on ”luultavasti maailman johtava asiantuntija mitä tulee raiskauksen jälkien korjaamiseen”.

Hän tekee jopa 18-tuntisia työpäiviä suorittaen jopa kymmenen leikkausta päivässä.

Mukwege aloitti lääkärin uransa lastenlääkärinä Bukavussa Itä-Kongossa. Hän joutui näkemään päivittäin naispotilaita, joilla oli kunnollisen hoidon puutteessa kovia kipuja. Niinpä hän päätti matkustaa Ranskaan opiskelemaan naistentautien lääkäriksi Angersin yliopistossa.

Pakeni salamurhayritystä hetkeksi Eurooppaan

Hän palasi Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja perusti Panzi-sairaalaan naispotilaille. Panzissa on hoidettu yli 85 000 naispotilasta, joilla on ollut monimutkaisia gynekologisia vaivoja. 60 prosenttia tapauksista johtuu seksuaalisesta väkivallasta.

Vuonna 2012 Mukwege joutui salamurhayrityksen kohteeksi, minkä jälkeen hän pakeni Eurooppaan. Hän palasi kotimaahansa tammikuussa 2013.

Suurin osa seksuaalisesta väkivallasta on tapahtunut pitkään kestäneen sisällissodan aikana. Sodassa on saanut surmansa yli kuusi miljoonaa kongolaista.

Nobel-komitea sanoo, että Mukwegesta on tullut tunnetuin yhdistävä symboli sekä kansallisesti että kansainvälisesti taistelussa seksuaalisen väkivallan lopettamiseksi sodassa ja aseellisissa konflikteissa.

"Oikeus on jokaisen asia"

Hänen perusväittämänsä on, että ”oikeus on jokaisen asia”. Hänen mukaansa miehillä, naisilla, upseereilla ja sotilailla sekä paikallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä viranomaisilla on kaikilla yhteinen vastuu raportoida seksuaalisesta väkivallasta ja taistella tällaista sotarikosta vastaan.

Nobel-komitean mukaan tohtori Mukwege on jatkuvasti tuominnut joukkoraiskaukset ja kritisoinut Kongon hallitusta ja muita maita siitä, että nämä eivät ole tehneet tarpeeksi seksuaalisen väkivallan lopettamiseksi sodankäynnin keinona.

Mukwege on saanut jo ennen Nobelia lukuisia kansainvälisiä palkintoja, kuten YK:n ihmisoikeuspalkinnon (2008), Olof Palme -palkinnon (2008), Right Livelihood -palkinnon (2013) ja Euroopan unionin Saharov-palkinnon (2014).

Hän on kunniatohtori Harvardin yliopistossa ja vuonna 2016 Time-lehti listasi hänet maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon.