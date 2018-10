Nobel-palkittu Nadia Murad joutui Isisin taistelijoiden hyväksikäyttämäksi

Lea Peuhkuri

Vielä vuonna 2014 Nadia Murad oli parikymppinen opiskelija Pohjois-Irakissa lähellä Syyrian rajaa. Hänen lempiaineensa oli historia, ja hän haaveili ryhtyvänsä opettajaksi.

Murad kasvoi pienessä kylässä isossa perheessä, joka sai elantonsa maanviljelystä. Hän on kuvaillut lapsuuttaan rauhalliseksi.

– En tiennyt, mikä Isis oli tai mitä se tekee, Murad sanoi New York Times -lehden mukaan.

Yhtenä päivänä elokuussa 2014 kaikki kuitenkin muuttui, kun äärijärjestö Islamilaisen valtion taistelijat tulivat Sinjar-vuorilla sijaitsevaan Kochon kylään ja erottivat miehet ja naiset toisistaan. Seurasi verilöyly.

Isis tappoi kylässä arviolta 600 miestä. Muradin kuusi veljeä olivat siinä joukossa. Hänen äitinsä oli puolestaan yksi noin 80 naisesta, jotka teloitettiin ja pantiin nimettömiin hautoihin.

Kylän asukkaat olivat jesidejä, joita Isis pitää vääräuskoisina. Jesidien uskonto on sekoitus ikiaikaisia Lähi-idän uskontoja, ja he uskovat muun muassa jälleensyntymiseen.

Osa kylän naisista ja tytöistä, joukossa Murad, annettiin Isisin taistelijoille, jotka raiskasivat ja pahoinpitelivät naisia toistuvasti.

Muradin mukaan moni nainen surmasi itsensä.

– En halunnut tappaa itseäni – mutta halusin heidän tappavan minut, Murad kuvaili myöhemmin.

Kolmen kuukauden kärsimyksen jälkeen Muradin onnistui pakenemaan talosta Mosulissa, jossa häntä pidettiin. Hän pääsi pakolaisleirille ja sen jälkeen Saksaan.

Muradin suvusta 18 on joko kuollut tai kadonnut.

Vapautumisensa jälkeen Murad on pitänyt esillä jesidien asiaa.

Lokakuussa 2016 Muradille, 23, myönnettiin Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa tsekkiläisen toisinajattelijan ja sittemmin presidentin Vaclav Havelin kunniaksi perustettu ihmisoikeuspalkinto. Murad on palkinnon neljäs saaja.

Joulukuussa 2015 Murad puhui YK:n kaikkein pyhimmässä, turvallisuusneuvostossa, ja vetosi sen puolesta, että Isis-taistelijat saadaan vastuuseen teoistaan. Syyskuussa 2016 Murad nimitettiin YK:n hyvän tahdon lähettilääksi.

Murad korostaa, että Sinjar-vuorten jesidit joutuivat kansanmurhan kohteeksi. Samaa mieltä ovat muun muassa Yhdysvallat ja EU.

Arviolta 3 000 jesidinaista ja -lasta on yhä kateissa.

– He (Isis-taistelijat) yrittivät pakottaa meidät kieltämään uskontomme, koska he eivät pidä meitä uskovaisina, sanoi Murad mukaan.

Murad sanoi palkintopuheessaan Euroopan neuvostossa lokakuussa 2016 olevansa uupunut siihen, että hän joutuu puhumaan toistuvasti selviytymisestään.

Hän sanoi tietävänsä, että samalla kun hän puhuu, jesidinaisia raiskataan.

– Palaan omaan elämääni vasta, kun vankeudessa elävät naiset pääsevät takaisiin omiin elämiinsä, Murad sanoi tuolloin.

Muradin mukaan seksiorjiksi pakotettiin jopa kahdeksanvuotiaita tyttöjä.

– Olen tavannut niin nuoria tyttöjä, jotka on raiskattu iässä, jolloin he eivät tienneet edes raiskaus-sanan merkitystä. Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat menettäneet koko perheensä. Kokonaisia perheitä on hävitetty, Murad sano.

