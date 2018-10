Nobelin rauhanpalkinto seksuaalisen väkivallan vastustajille

Lea Peuhkuri, Rami Nieminen

Nobelin rauhanpalkinnon saivat tänä vuonna kongolainen lääkäri Denis Mukwege ja irakilainen Nadia Murad.

Norjan Nobel-komitea kertoi asiasta hetki sitten Oslossa.

Mukwege on kongolainen lääkäri. Hänen Kongoon perustamassaan sairaalassa on hoidettu erityisesti seksuaalisen väkivallan uhreja. Hän on ollut ehdolla aiemmin ainakin kahdesti.

Irakilainen jesidi Murad on puolestaan itse seksuaalisen väkivallan uhri. Hän joutui Isisin sieppaamaksi vuonna 2014, mutta onnistui pakenemaan kolmen kuukauden vankeuden jälkeen. Hän on toiminut YK:n hyvän tahdon lähettiläänä ja palkittu muun muassa Saharov-palkinnolla.

Palkinnon perusteluissa sanotaan, että he ovat ponnistelleet sen eteen, että seksuaalista väkivaltaa ei käytettäisi aseena sodissa ja aseellisissa konflikteissa.

Viime vuonna Norjan Nobel-komitea myönsi palkinnon ydinaseita vastaan kampanjoivalle ICAN-järjestölle.

Tällä vuosikymmenellä palkinnon on saanut muun muassa Euroopan unioni ja Pakistanissa hyökkäyksen kohteeksi koululaisena joutunut Malala Yousafzai.

Kiinalainen toisinajattelija Liu Xiaobo sai palkinnon vuonna 2010. Hän kuoli viime vuonna vankeudessa Kiinassa.

Presidentti Martti Ahtisaari voitti palkinnon kymmenen vuotta sitten vuonna 2008. Palkinto tuli Ahtisaaren ponnisteluista kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi usealla mantereella.

Ahtisaari on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa suomalainen, joka on saanut rauhan Nobelin. Ahtisaari toimi presidenttinä vuosina 1994–2000.

Ahtisaaren perustaman konfliktinratkaisujärjestön CMI:n mukaan Ahtisaari auttoi Namibian itsenäisyyteen vuosina 1989–1990. Ahtisaari ja CMI johtivat Acehin autonomiaan johtaneita rauhanneuvotteluja vuonna 2005.

Kosovossa Ahtisaarella oli iso rooli vuonna 1999 sekä vuosina 2005–2007.

Lisäksi Ahtisaari on toiminut Irakissa, Pohjois-Irlannissa, Keski-Aasiassa ja Afrikan sarvessa.

Nobel-puheessaan Ahtisaari sanoi rauhan olevan tahdon asia. Hänen mukaansa kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa.

