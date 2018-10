Yli 250 ihmistä ympäri maailmaa on kuollut ottaessaan selfietä viime vuosina, kertoo tutkimus

Anu Kerttula

Älypuhelimella itsestä otettu kuva tai sen yrittäminen on vienyt yli 250 ihmisen hengen vuosina 2011–2017, kertoo tutkimus, josta ovat uutisoineet muun muassa CNN ja South China Morning Post -lehti.

Tutkimukseen analysointiin uutisraportteja vuosilta 2011–2017. All India Institute of Medical Sciences -tutkimusryhmä raportoi tuona ajanjaksona sattuneen 259 selfiehin liittyvää kuolemaa maailmanlaajuisesti. Tutkijoiden mukaan yli 70 prosenttia kuolleista oli miehiä. Tutkijoiden mukaan naiset ottavat määrällisesti enemmän selfieitä, mutta he ottavat miehiä vähemmän riskejä kuvaustilanteissa. Valtaosa kuolemista sattui Intiassa ja Venäjällä. Seuraavaksi eniten niitä sattui Yhdysvalloissa ja Pakistanissa.

Valtaosa kuolleista hukkui tai kuoli tulipaloihin liittyvissä onnettomuuksissa. Kuolemat on liitetty usein myös liikenteeseen ja korkealta putoamiseen. Tutkijat nostivat myös esiin Yhdysvallat, joka piti kärkisijaa aseisiin liittyvissä selfie-onnettomuuksissa.

Tutkijaryhmä suosittelee selfie-kieltoa turistialueille, erityisesti jos niiden läheisyydessä sijaitsee vesialueita, vuoristoa tai ne ovat korkeita rakennuksia. Tutkijoiden arvion mukaan tämä voisi vähentää selfie-kuolemien määrää.

Tutkimus julkaistiin tieteellisen aikakausjulkaisun Journal of Family Medicine and Primary Care heinä-elokuun numerossa.