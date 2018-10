Donald Trump alkoi saada isältään rahaa jo 3-vuotiaana – parikymppisenä vuotuinen taskuraha oli jo miljoona dollaria

Ulla Jäske

The New York Times -lehti kertoi tiistaina Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin veronkiertoepäilyistä. Lehden saamien tietojen mukaan Trump on saanut isänsä kiinteistöimperiumilta yli 400 miljoonaa dollaria.

Timesin mukaan Trump alkoi saada rahaa isältään, kun Trump oli 3-vuotias. Opiskelujen jälkeen hän sai jo miljoona dollaria vuodessa. Kun Trump oli nelikymppinen, vuosittainen summa oli yli viisi miljoonaa dollaria.

Timesin mukaan Trumpin ja hänen sisarustensa olisi pitänyt maksaa lahjaveroa noin 550 miljoonaa dollaria, mutta he maksoivat vain hieman yli 50 miljoonaa dollaria.

Timesin mukaan Trump myös neuvoi aikanaan isäänsä alentamaan kiinteistöjen arvoa, jottei veroja tarvitse maksaa oikean arvon mukaan.

Tietojensa todisteeksi Times toi esiin yli 100 000 sivun verran muun muassa pankin tiliotteita, tilintarkastusraportteja ja peruttuja shekkejä. Lehti oli myös haastatellut Trumpin isän entisiä työntekijöitä ja neuvonantajia.

Trump kiisti verojen välttelyn kuittaamalla Timesin tiedot tviittaamalla: "hyvin vanhoja, tylsiä ja useasti kerrottuja asioita".

Trumpin lakimies totesi, että lehden tiedot ovat virheellisiä eikä veroja vältelty. Myös Trumpin veli totesi tiistaina, että verot on maksettu.

Valkoisen talon tiedottajan Sarah Sandersin mukaan liittovaltion verohallitus on tutkinut Trumpin isän verotiedot jo kauan sitten.

Trumpin verotiedot ovat olleet mysteeri siitä lähtien, kun hän alkoi kampanjoida. Hän on kieltäytynyt tuomasta verotietojaan yleisesti nähtäväksi ja hän on kertonut luoneensa varallisuutensa omin avuin.