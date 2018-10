Indonesian maanjäristyksen uhrimäärän pelätään nousevan tuhansiin – Useita jälkijäristyksiä havaittu

Taneli Koponen

Indonesian tuhoisassa maanjäristyksessä ja sen jälkeen iskeneessä tsunamissa on menehtynyt ainakin 844 ihmistä. Reutersin mukaan tuhon laajuuden odotetaan selviävän tarkemmin tiistaina.

Pelastajat ovat siirtymässä syrjäseuduille, jotka ovat olleet ilman viestiyhteyksiä yli kolme päivää. Yhteydet ovat olleet poikki esimerkiksi Palun pohjoispuolella sijaitsevaan Donggalaan, jossa asuu 300 000 ihmistä.

Reutersin tietojen mukaan viranomaiset pelkäävät, että kuolleiden määrä nousee luonnonkatastrofin seurauksena tuhansiin ihmisiin. Indonesia on sanonut hyväksyvänsä kansainvälisen avun katastrofialueelle.

Ihmisiä jäi loukkuun romahtaneisiin rakennuksiin järistyksen seurauksena esimerkiksi Sulawesin saarella sijaitsevassa Palussa. Pelastustyöt etenevät hitaasti romahtaneiden rakennusten raunioissa. Kaupunkiin iski 7,5 magnitudin järistyksen jälkeen kuuden metrin korkuinen aalto.

New York Times kertoo, että Palun kaupungissa keskitytään kuolleiden ihmisten tunnistamiseen. Maanvyörymät ovat estäneet pelastustyöntekijöiden pääsyn kyliin. Lehden mukaan Palun lähellä sijaitsevalla kalastusalueella Donggalassa satoja asukkaita on väliaikaisesti leiriytynyt kadunvarteen, koska heidän kotinsa ovat vaurioituneet tai he pelkäävät jälkijäristyksiä.

Huoli jälkijäristyksistä on osoittautunut aiheelliseksi. New York Times kertoo, että tiistaiaamuna Indonesiassa on havaittu jälkijäristys Sumban saarella, joka sijaitsee 1600 kilometrin päässä Palusta.

Asukkaat jättivät järistyksen alkaessa paniikissa kotinsa, mutta järistyksen ei välittömästä raportoitu aiheuttaneen vahinkoja. Hieman ennen Sumban järistystä myös Donggalassa havaittiin jälkijäristys.

Reutersin mukaan 6,2 magnituden maanjäristys havaittiin tiistaina lähellä Floresin saarta. Järistys iski noin 250 kilometrin lounaaseen Enden kaupungista Floresissa ja sen voima oli 5,9 magnitudea. Järistyksen vuoksi ei ole annettu tsunamivaroitusta tai raportoitu loukkaantumisista.