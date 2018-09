Makedoniassa äänestetään maan nimen vaihtamisesta

Makedoniassa äänestetään tänään maan nimen vaihtamisesta. Uusi nimivaihtoehto on Pohjois-Makedonia.

Nimen vaihto voisi lopettaa kiistat Kreikan kanssa ja avata Makedonialle tien kohti EU:n ja Naton jäsenyyttä. Tällä hetkellä maan virallinen nimi on Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (eli Former Yugoslavian Republic of Macedonia FYROM).

Kreikka ei ole hyväksynyt Makedonian nykyistä nimeä, koska Kreikan pohjoisosassa on samanniminen maakunta. Nimikiista on ollut Makedonialle este liittyä EU:hun ja Natoon, koska Kreikka on vastustanut sitä.

Makedonian presidentti Gjorde Ivanov on pyytänyt kansalaisia boikotoimaan vaalia. Hän on sanonut kansanäänestyksen olevan "historiallinen itsemurha".

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen jälkeen parlamentti tekee lopullisen päätöksen nimestä. Nimenmuutos vaatii perustuslain muuttamista.