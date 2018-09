Analyysi: Levähdyspistettä ei ole näkyvissä – Mayn kujanjuoksu jatkuu konservatiivien puoluekokouksessa

Jos kaatuu???

BBC:n raportissa noin kuukausi sitten, osa May:n omasta puolueväestä jo vihjaisi, käyttävänsä neuvottelujen tulosta - oli sitten mikä tahanssa - May:tä vastaan. Osa taas kaatavansa sen, oli sitten mikä tahansa. Ja osa taas, ei hyväksy yhtään mitään ja vaatii, uutta brexit äänestystä.



Damned if you do, damned if you don't.



Omat puukottavat selkään ja moni haluaa, kalifiksi kalifin paikalle. Eli meininki kulisseissa, on vähän kuin siitä eräästä vanhasta sarjakuvasta....

