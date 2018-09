F-35-hävittäjä syöksyi maahan kesken koulutuslennon Yhdysvalloissa

Vast: _

Näin on. F-35B on pystysuoran laskeutumisen mahdollistavan moottorirakenteensa vuoksi rungoltaan oleellisesti erilainen kone kuin F-35A, ja vaikka monet järjestelmät ovat yhteisiä, koneiden huoltokin on varsin erilaista. Näillä A-mallin koneilla on lennetty jo pitkään, ja vaikka kehittelyssä on kieltämättä ollut ongelmia ja koko projekti haisee pahalle, ne eivät ole niin avuttomia koneita olleet harjoituksissa kuin aina keskustelupalstoilla parjataan. F-35A:a voi syyttää kalliiksi ja liian monimutkaiseksi koneeksi Suomen ilmavoimille, mutta ei se ole mikään suorituskyvytön lahna.