Lasten aterinsetti vedetään tukehtumisvaaran takia myynnistä

Lastentarvike Oy vetää lapsille tarkoitetun lusikka ja haarukka -setin takaisin. Lastentarvikkeen maahantuomassa Herobility Eco Baby -setissä on havaittu ongelmia aterimien varren kestävyyden kanssa. Yrityksen mukaan tuote voi hajota, jolloin siitä irtoaa tukehtumisvaaran aiheuttavia pieniä osia.

Tuotteen käyttö tulee lopettaa välittömästi. Lastentarvike pyytää setin ostaneita kuluttajia palauttamaan sen joko myyjäliikkeeseen tai lähimpään Lastentarvikeketjun myymälään.

Takaisinveto koskee vaaleanpunaisia ja sinisiä aterimia. Aterimet eivät ole bambua sisältäviä muovituotteita, joita ryhdyttiin tehovalvomaan syyskuussa.

Tuotteen palauttavien asiakkaiden ei tarvitse esittää kuittia voidakseen palauttaa tai vaihtaa tuotteen uuteen.

Tuotetta on myyty Lastentarvike- sekä Vauvatalo Johannan myymälöissä. Turussa Lastentarvikkeella on liike Viilarinkadulla Länsikeskuksessa. Vauvatalo Johannalla on liike Itäniityntiellä Raisiossa.