Viranomainen: Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa

Terve järki älä jätä meitä😥

Pannaas ennustaen. Jos apekiitäjät pakotetaan työsuhteeseen niin Wolt’in business hyytyy. Nääs firman aika kuluu riitelyyn käräjäsaleissa ja tappiota pukkaa kun palkan sivukulut ym työsuhteen velvoitteet tekevät mahdottomaksi toimia kannattavasti. Tuntuu oudolta kun väitetään, että ruokalähetit ovat alisteisessa asemassa?? Homma pyörii parhaiten yrittäjävetoisena koska se on kustannustehokkain tapa toimia. Tietysti jos asiakkaat ovat valmiit maksamaan ehken tuplaten kohonneet jakelukustannukset jos ja kun jakelijat ovat työsuhteessa niin OK. Mut luulen, että asiakas ei hyväksy työsuhteen siivittämiä sikakorkeita jakelun kuluja. Luulen, että tämän ongelman ”äiti” löytyy sylttytehtaalta eli proletariaatin diktatuuria taantumuksen linnakkeessa ahistaa kun aika on ajanut heidän ohi. Pitää muistaa, että historia on näyttänyt sen, että punavärinen ideologia ei toimi vaan sen alle joutuneet köyhtyvät kun eivät saa ansaita leipäänsä heille parhaalla tavalla.

