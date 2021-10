Rikolliset yrittävät urkkia tietoja Omakannan nimissä – älä klikkaa sähköpostiviestin linkkiä

Ihmisiä on yritetty huijata Omakannasta saatavan koronarokotustodistuksen varjolla. Kanta.fi-sivustoksi naamioitunut taho lähestyy sähköpostitse ja kertoo rokotustodistuksen vanhenemisesta. Huijauksen tarkoituksena on tietojenkalastelu. Kalastelun tarkoituksena on varastaa henkilötietoja ja kirjautumistietoja, kuten pankkitunnuksia.

Viestissä kirjoitetaan, että nykyisen rokotustodistuksen tilalle on kehitetty turvallisempi ja parempi todistus. Huijauksen mukaan todistuksen käyttöönotto vaatii toimia. Viestistä löytyy linkki, joka ohjaa rikollisten ylläpitämälle verkkosivustolle. Viesti on kirjoitettu huonolla suomella.

Viestissä olevaa linkkiä ei tule missään tapauksessa klikata. Huijausviesti tulee poistaa välittömästi.

Jos epäilet, että luottokorttitietosi tai pankkitunnuksesi ovat joutuneet vääriin käsiin, ota yhteyttä pankkisi asiakaspalveluun ja tee rikosilmoitus. Omakantaan voi kirjautua turvallisesti kirjoittamalla selaimen osoitekenttään kanta.fi.