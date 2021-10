Helsingin poliisilaitos irtisanoi poliisin – syynä sopimaton käytös

Helsingin poliisilaitos irtisanoi viime kesäkuussa poliisin. Poliisin katsottiin toimineen niin, että hänen käytöksensä on ollut omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitoon.

Irtisanottu poliisi oli työskennellyt rikostutkijana Helsingin poliisilaitoksen Rikostutkintayksikössä seksuaalirikoksia tutkivassa toiminnossa. Irtisanotun henkilön hallinnassa olevilta laitteilta löytyi poliisin mukaan laitonta materiaalia. Lisäksi poliisilaitos katsoi hänen olleen kyseenalaisessa yhteydessä Helsingin poliisin tutkiman rikoksen uhriin.

– Kun tämä kyseenalainen yhteys rikoksen uhriin tuli esimiesten ja poliisilaitoksen johdon tietoon, saatettiin asia välittömästi poliisirikostutkintaan. Kun esitutkinnan kautta varmistui, että asiassa on syytä epäillä rikosta, aloitettiin henkilön osalta virkamiesoikeudellinen käsittely. Tämän lopputuloksena henkilö irtisanottiin 18. kesäkuuta 2021, toteaa tiedotteessa poliisilakimies Kari Rauramaa Helsingin poliisilaitoksen Oikeusyksiköstä.

Irtisanominen on riitautettu, ja asia on tällä hetkellä hallinto-oikeuden käsittelyssä. Käräjäoikeus on antanut irtisanotulle henkilölle 25 päiväsakon tuomion 15. syyskuuta, mutta tuomio ei ole lainvoimainen.