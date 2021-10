Erittäin uhanalaisia jokihelmisimpukoita Karvianjoesta on saatu lisääntymään viemällä ne lemmenlomalle, Varsinais-Suomen ja Satakunnan Ely-keskukset tiedottavat.

Raakkuja on viety Konneveden tutkimusasemalle lisääntymään neljästä eri joesta. Pelastusoperaation ansiosta Isojoen, Ähtävänjoen ja Mustionjoen raakut on saatu jo aiemmin lisääntymään, mutta erittäin heikossa kunnossa olleiden Karvianjoen raakkujen osalta saatiin jännittää tähän saakka. Ensimmäiset raakut vietiin pohjoisessa Satakunnassa sijaitsevalta Karvianjoelta Konnevedelle jo vuonna 2017 ja niiden määrää täydennettiin vielä vuosi sitten noin 100 raakulla.

Raakut vietiin Konnevedelle osana nyt loppusuoralla olevaa Freshabit LIFE IP -hanketta (2016–2022).

Raakku tarvitsee menestyäkseen puhdasta virtaavaa vettä ja lohikaloja. Raakun glokidiotoukat tarvitsevat aina väli-isännäkseen joko taimenia tai lohia, joiden kiduksissa ne loisivat.

Ilouutinen glokidiotoukkien tuotannosta Konnevedellä tuli lokakuussa. Karvianjoen simpukoiden kunto on viimein kohentunut ja raakut ovat tuottaneet glokidiotoukkia, joilla on jo nyt infektoitu sekä Nevan merilohia että Rautalammen reitin taimenia.

Tavoitteena on saada ensimmäisessä vaiheessa vuoden päästä muutama tuhat pikkusimpukkaa jatkokasvatukseen. Raakkujen poikastuotannon onnistuessa niitä on tarkoitus kasvattaa avustetusti kotijoessaan.

Raakkujen lisääntyminen on heikentynyt Karvianjoella erityisesti 1950-luvulta lähtien. Voimakkaat metsä- ja suo-ojitukset sekä myöhemmin turvetuotanto ovat aiheuttaneet happamoitumista ja joen pohjan liettymistä sekä muutoksia veden viipymässä. Tämä on johtanut simpukoiden poikastuotannon heikentymiseen. Suurin osa vielä elossa olevista raakuista ovat ikääntyneitä, noin 70–100-vuotiaita. Varovaisen arvion mukaan raakkuja on Satakunnan viimeisessä laajemmassa esiintymässä jäljellä noin 2 000 yksilöä.