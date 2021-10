Rauman telakalla ei ole alkuviikolla ilmennyt uusia koronatartuntoja

Rauman telakalla alkuviikolla tehdyistä 120 koronaviruksen satunnaistestistä yhdessäkään ei ilmennyt uusia tartuntoja.

Syyskuun 17. päivästä alkaen telakan alueella on todettu yhteensä 217 koronavirustartuntaa. Kuluvalla viikolla yksi työntekijä on ohjattu uusintanäytteeseen. Eristyksessä on yhä viisi ja karanteenissa neljä työntekijää.

– Telakan nykyinen epidemia-aalto on taltutettu hyvällä yhteistyöllä ja tehokkailla toimilla. Yhteistyö toki jatkuu ja syvenee edelleen, Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä sanoo tiedotteessa.

Ulkomailta tulevilta työntekijöiltä otetaan edelleen PCR-näytteet aikaisintaan 72 tuntia maahan tulon jälkeen, eikä ennen negatiivista tulosta pääse telakka-alueelle. Lisäksi työntekijöiden viikoittaisia satunnaistestauksia jatketaan PCR-tekniikalla. Näistä testeistä voi vapautua esittämällä näytteenottajalle todistuksen täydestä koronarokotussuojasta.

– Edellisten lisäksi uudeksi toimintamalliksi suositellaan toistuvien itse tehtävien antigeenitestien käyttöönottoa telakalla. Tällaisesta testauksesta on hyvää kokemusta esimerkiksi Harjavallan akkutehtaan työmaalta ja Olkiluodosta, Uusitalo-Seppälä kertoo.

– Rauman kaupunki valmistelee parhaillaan telakan alueen toimijoiden kanssa Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräämien terveystarkastusten käytäntöjä. Lisäksi kaupunki jatkaa rokotustilaisuuksia telakan alueella. Rokotekattavuuden parantaminen on tilanteessa erittäin tärkeää, kertoo johtava ylilääkäri Hannu Nordqvist tiedotteessa.