Handelsbanken vetäytyy Suomesta

Handelsbanken jättää Suomen liki 40 vuoden jälkeen. Pankki ilmoittaa, että se on osana strategista tarkastelua ja liiketoiminnan kehittämistä tänään päättänyt, että vetäytyy Suomesta ja käynnistää prosessin Suomen liiketoimintojen myymiseksi.

Handelsbanken on toiminut Suomessa vuodesta 1985. Sillä on Suomessa 27 konttoria ja se työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä. Sen markkinaosuus on ollut Suomessa pienehkö.

Varsinais-Suomessa Handelsbankenilla on yksi konttori, joka toimii Turun KOP-kolmiossa osoitteessa Aurakatu 8.