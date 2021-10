Wilma-tunnuksia yritetään kalastella tekaistulla verkkosivulla

Monien koulujen käyttämä Wilma-palvelu on joutunut verkkohyökkäyksen kohteeksi. Wilman palveluntarjoajan Visman tietoon on tullut, että ulkoinen taho on luonut kopion yhden kunnan tai oppilaitoksen Wilman etusivusta. Hyökkääjä pyrkii tämän avulla keräämään käyttäjien käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Etusivun kopio on muutoin identtinen oikean Wilman kanssa, paitsi osoitteen .fi-pääte on muutettu.

Toistaiseksi Visman tiedossa on, että hyökkäys kohdistuu ainoastaan yhden kunnan tai oppilaitoksen Wilmaan. Yritys kuitenkin tiedotti kaikkia kuntia ongelmasta, sillä tällaista voi mahdollisesti esiintyä myös muualla. Ehkäisevät toimenpiteet kalastelusivujen poistamiseksi on aloitettu.

Visma muistuttaa, että Wilma-sivua käytettäessä ei tulisi googlettaa osoitetta, vaan käyttää koulun antamaa oikeaa osoitetta. Lisäksi tulee muistaa tarkistaa, että verkko-osoite on turku.inschool.fi. Jos epäilee, että tunnus on joutunut vääriin käsiin, salasana tulee vaihtaa välittömästi oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan.