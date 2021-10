Viime viikolla koko maassa erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli yhteensä 109 koronaviruspotilasta ja tehohoitoon 22 uutta koronaviruspotilasta. Tehohoidossa olevien määrä on sama kuin edellisellä viikolla.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on nyt ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 111. Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n viikoittaisesta tilannekatsauksesta.

STM:n ja THL:n mukaan erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on merkittävästi suurempi rokottamattomilla kuin kaksi kertaa rokotetuilla. Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana rokottamattomat 12−79-vuotiaat ovat joutuneet koronavirustartunnan vuoksi erikoissairaanhoitoon 19 kertaa useammin kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut. Erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on ollut suurin 50−79-vuotiailla, rokottamattomilla henkilöillä, joilla riski on 24-kertainen verrattuna saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotettuihin.

Rokotuskattavuus on eiliseen mennessä 12 vuotta täyttäneiden keskuudessa 85 prosenttia ensimmäisen ja 74 prosenttia toisen rokoteannoksen osalta.

Uusia koronavirustartuntoja on ilmaantunut Suomessa kahden viimeksi kuluneen viikon aikana 140 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on yli 30 prosenttia enemmän kuin näitä edeltävien kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 105 sataatuhatta asukasta kohden. Viikoittainen todettujen koronatapausten määrä on kuitenkin viimeiset kaksi viikkoa pysynyt lähes samana.

Jätevesitutkimusten avulla voidaan seurata koronaviruksen esiintymisen muutoksia lähes koko maassa. Viimeisimmällä seurantajaksolla virusta havaittiin aiempia viikkoja alhaisempia määriä suurimmassa osassa näytteenottopaikkoja.

THL ja STM korostavat, että epidemian hillitsemiseksi on tärkeintä kaikin keinoin edistää rokotuskattavuuden nousua mahdollisimman korkeaksi. Lisäksi on