Eurosportille lähes miljoonan euron uhkasakko laittomasta rahapelien markkinoinnista

Poliisihallitus on 16. syyskuuta kieltänyt Eurosport SAS -yhtiötä markkinoimasta rahapelejä Manner-Suomeen Eurosport 1 -televisiokanavalla.

Kielto on voimassa kolme kuukautta. Kiellon tehosteeksi Eurosportille on asetettu 800 000 euron uhkasakko.

Televisiokanavalla on esiintynyt rahapelien markkinointia säännöllisesti ja runsaasti jo useamman vuoden ajan. Eurosport on jatkanut viranomaisen lainvastaiseksi katsomaa markkinointia useista kehotuksista huolimatta.

Poliisihallitus katsoo, että mainonta on suunnattu Manner-Suomeen ja siellä oleskeleville kuluttajille. Rahapelimainonnassa on muun muassa hyödynnetty julkisuuden henkilöä, jonka tunnettuus rajoittuu Suomeen. Manner-Suomessa Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien markkinointiin.

Ennen markkinointikiellon antamista Poliisihallitus on antanut yhtiölle lausunnon rahapelimarkkinoinnista. Eurosport ei ole vastannut tämän vuoden maaliskuussa annettuun lausuntoon.

– Valvonnan lähtökohtana on koko keinovalikoiman käyttäminen lievemmistä kovempiin. Viranomaisena otamme huomioon toisen osapuolen näkemykset. Tarvittaessa kiellämme lainvastaiseksi katsomamme toiminnan, sanoo tiedotteessa Poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén.

Eurosportin lisäksi Poliisihallitus on kohdistanut toimenpiteitä kahteen muuhun kansainväliseen tv-yhtiöön. Toinen yhtiöistä on lopettanut Suomeen kohdistuvan rahapelien markkinoinnin, mutta toista yhtiötä kohtaan valvontatoimenpiteet ovat yhä kesken.

Arpajaislain mukaan arpojen myyminen tai välittäminen muun kuin Veikkaus Oy:n toimeenpanemaan rahapeliin sekä tällaisten arpajaisten markkinointi ovat kiellettyjä.

– Rahapelien markkinointi on arpajaislaissa tiukasti säänneltyä, jotta kuluttajia voidaan suojata rahapelihaitoilta. Rajat ylittävä arpajaislain vastainen rahapelien markkinointi pyrkii kasvattamaan rahapelaamista ja vaikuttaa Suomen rahapelijärjestelmän tavoitteiden toteutumiseen haitallisesti, Sirén sanoo.

Eurosportin on ryhdyttävä noudattamaan kieltoa 30 päivän kuluttua tiedoksisaannista. Poliisihallituksen mukaan Eurosport on saanut tiedon päätöksestä 28. syyskuuta. Päätös ei ole lainvoimainen.