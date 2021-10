Ohjeistus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioon julki – aiemmin riskiarviot olleet erittäin puutteellisia

Aluehallintovirasto päivitti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio-ohjeen. Uusi ohjeistus antaa valvottaville toimijoille konkreettisia työkaluja, joilla ne voivat tunnistaa ja arvioida rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä omassa toiminnassaan.

Riskejä tunnistamalla ja arvioimalla toimijoiden on mahdollista luoda toimintatapoja, joilla rahanpesua ja terrorismin rahoittamista voidaan havaita ja estää.

Aluehallintovirasto julkaisu myös lomakepohjan, joka auttaa valvottavia riskiarvion laatimisessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista valtakunnallisesti. Valvonnassa on tullut ilmi, että riskiarvion laatiminen on yksi niistä rahanpesulain velvoitteista, joissa tarvitaan ohjausta. Valvonnan perusteella riskiarvioiden taso vaihtelee runsaasti, mutta merkittävä osa riskiarvioista on ollut hyvin puutteellisia. Riskiarvion tarkoitus näyttää myös olevan osalle toimijoista epäselvä.