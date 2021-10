Tallink vuokraa Romantikan ilmastokokouksen majoitukseksi

Tallink vuokraa Latvian lipun alla liikennöivän Romantikan Skotlantiin YK:n ilmastonmuutoskonferenssin (COP26) ajaksi. Konferenssi järjestetään Glasgow'ssa 31.10.–12.11.

Vuokrauksen ajan Romantika tarjoaa majoitus- ja ateriapalveluita konferenssin työntekijöille ja vieraille.

– Ehdotus laivan vuokraamisesta tuli erittäin sopivaan aikaan, sillä Romantikan aiempi vuokrasopimus oli juuri päättynyt ja laiva oli matkalla takaisin Tallinnaan. Romantika liikennöi heinäkuusta lokakuun alkuun Marokon ja Ranskan välillä, ja sen oli määrä saapua takaisin Tallinnaan keskiviikkona 13. lokakuuta, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene tiedotteessa.

Romantika on nyt matkalla kohti Glasgow'ta, jonne sen on määrä saapua 12. lokakuuta. Tallinnaan laiva palaa 18. marraskuuta. Ennen koronapandemiaa Romantika liikennöi Riika–Tukholma-reitillä, joka on ollut keskeytettynä maaliskuusta 2020 lähtien.

Yhtiö ilmoitti jo aiemmin vuokraavansa Helsinki–Tallinna-reitillä liikennöivän Silja Europan majoituskäyttöön konferenssiin.