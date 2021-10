Helsingin poliisi kertoo tiedotteessa, että perjantaina poliisi otti 52 henkilöä kiinni rikoksista epäiltynä Elokapinan mielenosoituksessa Valtioneuvoston linnan portailla. Neljä heistä oli alaikäisiä, joten heitä ei pidetty kiinni sen pidempään. Loput 48 on pidetty kiinni, sillä poliisilla on ollut syytä epäillä, että he jatkaisivat rikollista toimintaa. Samalla poliisi on suorittanut esitutkintaan liittyviä toimenpiteitä. Lauantaina 9.lokakuuta mielenosoittajia on päästetty pois sitä mukaan, kun heitä on saatu kuulusteltua. Tavoitteena on saada kaikki mielenosoittajat vapautettua kuluvan illan aikana.

Elokapina ei ilmoittanut mielenosoituksesta etukäteen poliisille, joten poliisilla tai rakennuksen henkilökunnalla ei ollut mahdollisuutta neuvotella mielenosoittajien kanssa mielenosoituksen paikasta. Perjantaina noin kello 11 Elokapinan mielenosoittajia kokoontui Valtioneuvoston linnan portaille osoittamaan mieltään. Myös Ritarikadulle kerääntyi toinen joukko mielenosoittajia.

Poliisi kertoo, että mielenosoittajat estivät molemmilta sisäänkäynneiltä kulun rakennukseen. Osa mielenosoittajista kiinnittyi toisiinsa putkien avulla. Osa liimasi kätensä rakennuksen ikkunaan. Ja osa kiinnittyi lukkojen avulla rakennuksen ovien kahvoihin siten, että poliisin piti irrottaa yksi kahvoista.

Ritarikadun puoleisen sisäänkäynnin puolelle mielenosoittajat rakensivat metallisen telineen, jossa roikkui henkilöitä. Metalliteline esti liikennettä kulkemasta.

Näillä toimilla mielenosoittajat kontrolloivat liikkumista Valtioneuvoston linnasta ulos tai sisälle ja vaikuttivat siten kokouksen kulkuun.

Tilanteessa arvioitiin turvallisuuden heikentyneen siten, että Valtioneuvoston linnan turvallisuushenkilökunta ohjasi rakennuksessa olevat henkilöt – tasavallan presidentin, ministerit ja muut virkamiehet – ulos rakennuksesta vaihtoehtoisten reittien kautta.

Turvallisuustilanteen arviointiin vaikutti myös se, että mielenosoittajat olivat aiemmin mielenosoituksen yhteydessä kohdistaneet väkivaltaa kansanedustajaa kohtaa Eduskuntatalon edustalla.

Lauantai-illalla opetusministeri Li Andersson tviittasi, että hän ei tunnista poliisin kertomia dramaattisia kuvauksia. Anderssonia ei evakuoitu ja hän käveli normaalisti ulos istunnosta.

En tunnista näitä dramaattisia kuvauksia viime torstaista. Itse kävelin istunnosta ihan normaalisti hakemaan takkini alakerrasta ja sitten poistuin samalla tavalla kuin aina muutenkin. Evakuointi ei ainakaan omalta osaltani pidä paikkaansa tai en huomannut sitä 🤷‍♀️ — Li Andersson (@liandersson) October 9, 2021

Vaikka osa mielenosoittajista kertoivat tavoittelevansa rakentavaa toimintaa, neuvottelut mielenosoittajien ja poliisin välillä eivät ole onnistuneet. Poliisin kokemuksen mukaisesti sovituista asioista ei ole pidetty kiinni ja mielenosoittajat eivät ole noudattaneet turvallisuusviranomaisten määräyksiä. Poliisi ei voikaan uhka-arviota tehdessään nojata vain väitteisiin.

Poliisi käski mielenosoittajia siirtymään pois rakennuksen rappusilta, mutta käskyä ei noudatettu.

Tämän jälkeen poliisi kertoo tiedotteessa tehneen päätöksen irrottaa mielenosoittajat toisistaan ja ottaa heidät pakkokeinolain perusteella kiinni epäiltynä rikoksista. Alustavat rikosnimikkeet ovat kokouksen estäminen, niskoittelu poliisia vastaan ja törkeä julkisrauhan rikkominen. Rikosnimikkeet tarkentuvat tutkinnan edetessä.

Poliisi jatkaa tutkintaa ja tapahtumien kulkua selvitetään, minkä jälkeen asia etenee syyteharkintaan.

