41 eilen kiinniotettua elokapinallista on edelleen Pasilan poliisiasemalla kiinniotettuna. Kiinniotot on tehty eilen 13:50-15:27 aikana, eli ensimmäisiä kiinniotettuja on nyt pidetty putkassa yli 24h. Ainakin yksi mielenosoittaja on myös varmuudella pidätetty.