Krp:n esitutkinta: Suomeen tuotiin huumausaineita runsaan kuuden miljoonan euron arvosta

Rikollisryhmän epäillään tuoneen Ruotsista Suomeen yhteensä noin 40 kiloa kokaiinia ja noin 100 kiloa amfetamiinia sekä useita kiloja ketamiinia. Useiden henkilöiden epäillään varastoineen ja levittäneen huumausaineita pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa. Keskusrikospoliisin (Krp) yhdessä Länsi-Uudenmaan, Sisä-Suomen ja Helsingin poliisilaitosten kanssa tekemässä esitutkinnassa huumausaineiden katukauppa-arvoksi on arvioitu yli kuusi miljoonaa euroa.

– Lähettävässä päässä törkeistä huumausainerikoksista epäillään kahta henkilöä, ja vastaanotto- ja levityspäässä Suomessa on ollut useita ryhmiä, joissa epäiltyjä on kaikkiaan yli kaksikymmentä. Näille pääasiassa pääkaupunkiseudun ja Keski-Suomen alueella toimineille ryhmille on toimitettu vaihtelevia määriä huumausaineita, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Sainio Keskusrikospoliisista.

Poliisi takavarikoi esitutkinnan aikana yhteensä noin kilon kokaiinia ja noin 25 kiloa amfetamiinia sekä noin 3500 Subutex-tablettia. Lisäksi poliisi takavarikoi useita ampuma-aseita, joista osa oli sarjatuliaseita. Takavarikoitujen huumausaineiden katukauppa-arvo on yli 750 000 euroa.

– Epäillyt käyttivät huumausaineiden levittämiseen ja välittämiseen useampaa salattua viestisovellusta, joista saadulla näytöllä on ollut suuri merkitys epäiltyjen rikosten selvittämisessä. Epäillyt ovat toimineet rikoksissa järjestelmällisesti, muun muassa säilyttäneet huumausaineita ja aseita varastoissa eri puolilla pääkaupunkiseutua ennen edelleen levittämistä, Sainio sanoo.

Nyt valmistuva esitutkintakokonaisuus koskee yli kahtakymmentä rikoksesta epäiltyä henkilöä, joista seitsemän on edelleen vangittuina. Rikoksesta epäillyt henkilöt ovat syyllistyneet viimeisen vuoden aikana myös muihin törkeisiin huumausainerikoksiin, joiden tutkinnasta muun muassa Krp on tiedottanut.

Kaksi pääepäiltyä, joiden epäillään toimittaneen huumausaineita Ruotsista Suomeen, on syyllistynyt Ruotsissa törkeisiin huumausainerikoksiin, joista heidät on tuomittu elokuussa pitkiin vankeusrangaistuksiin. Tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia Ruotsissa ja henkilöt odottavat luovutusta Suomeen. Lisäksi epäiltynä avunannosta törkeään huumausainerikokseen on henkilö, joka on toiminut pitkään avustajana rikosasioissa muun muassa useissa huumausainerikoksiin liittyvissä kokonaisuuksissa.

Valmistuva esitutkintakokonaisuus siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle lähipäivien aikana.