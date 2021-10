THL ja ministeriö: Koronavirustartunnat kääntyneet nousuun erityisesti rokottamattomilla

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koronavirustartunnat ovat kääntyneet Suomessa nousuun ja tartunnat painottuvat rokottamattomiin. Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana uusia tartuntoja todettiin 123 sataatuhatta asukasta kohden. Tämä on 15 prosenttia enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikona aikana, jolloin tapauksia ilmaantui 107 sataatuhatta kohti. Tartuntamäärissä luku on viime viikolla 3 826 uutta tartunaa ja viikolla 38 3 008.

Syyskuussa sairaalahoitoon joutuneista ihmisistä lähes kolme neljästä oli rokottamattomia. Viime viikon lopussa koko maassa oli teho-osastoilla 33 koronaviruspotilasta. Vuodeosastoilla oli 72 potilasta.

THL:n mukaan suurin riski joutua koronavirustartunnan vuoksi sairaalahoitoon on 50–79-vuotiailla rokottamattomilla henkilöillä, ja heillä riski on 18-kertainen oman ikäryhmän kahdesti rokotettuihin verrattuna. Yleisesti rokottamattomilla 12–79-vuotiailla on 14-kertainen riski joutua sairaalahoitoon koronavirustartunnan vuoksi kuin kahdesti rokotetuilla.

Tällä hetkellä yli 12-vuotiaista on kahdesti rokotettu 72 prosenttia.

Koska ohjeistusta koronaviruksen vuoksi testaamisesta on muutettu, ovat myös testimäärät vähentyneet. Viime viikolla Suomessa tehtiin noin 10 prosenttia vähemmän testejä edellisviikkoon verrattuna.

Testimäärien vähentäminen ja testaamisen tarkempi kohdentaminen näkyvät THL:n ja STM:n mukaan positiivisten näytteiden osuuden nousuna. Viikolla 39 testatuista näytteistä 4,9 prosenttia oli positiivisia. Sitä edellisellä viikolla osuus oli 3,5 prosenttia. THL:n mukaan positiivisten testitulosten osuuden selvä nousu tarkoittaa sitä, että väestössä on raportoitua enemmän tautitapauksia.